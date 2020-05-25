今夏可以出國旅遊嗎？ 各國邊境管制一次看

我國雖已連續41天無本土個案，不過目前國際疫情還未趨緩，短期直接開放國外旅遊也相當困難，而我國民眾常去的旅遊國家目前也仍限制外國人士入境。

我國民眾最常觀光的旅遊國家－日本，於25日時解除北海道、東京都、神奈川縣、埼玉縣及千葉縣共五地的緊急事態宣言，目前已全面解禁，不過仍然禁止台灣等多國的外籍人士入境，包含具「永住者」、「日本人之配偶」、「永住者之配偶」及「居留者」等資格者。

而亞洲地區其他國家仍有多國禁止外籍人士入境，包含新加坡、馬拉西亞、泰國、菲律賓，至於越南則最為嚴格，維持只出不進，即便具有越南籍的本國人士也不得入境，而韓國為暫停免簽證入境措施，印尼則具有長期居留證、工作證的人士才能入境。

另外歐洲地區的法國、德國、荷蘭、西班牙和義大利等國目前為歐盟國家及部分歐洲國家與長期居留人士才能入境，而北美地區的美國只限制具有中國大陸、歐洲旅遊史的人士禁止入境，加拿大則是除具有工作簽證外，其餘外籍人士都不得入禁。

疫情重創觀光與生計，不少民眾也相當好奇何時能出國，疫情指揮中心指揮官陳時中日前則表示，台灣也很多好玩的地方，建議民眾先在國內旅遊，等待國外疫情更舒緩後，會再開放國外。