快訊

獨／臉書直播疑輕生警方上門關切 李姸憬痛哭「很抱歉」

直播／今日仍「+0」確診！全台累計415人解除隔離

今夏可以出國旅遊嗎？ 各國邊境管制一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
國際疫情未趨緩，開放出國旅遊仍有困難。示意圖。本報資料照片
國際疫情未趨緩，開放出國旅遊仍有困難。示意圖。本報資料照片

我國雖已連續41天無本土個案，不過目前國際疫情還未趨緩，短期直接開放國外旅遊也相當困難，而我國民眾常去的旅遊國家目前也仍限制外國人士入境。

我國民眾最常觀光的旅遊國家－日本，於25日時解除北海道、東京都、神奈川縣、埼玉縣及千葉縣共五地的緊急事態宣言，目前已全面解禁，不過仍然禁止台灣等多國的外籍人士入境，包含具「永住者」、「日本人之配偶」、「永住者之配偶」及「居留者」等資格者。

而亞洲地區其他國家仍有多國禁止外籍人士入境，包含新加坡、馬拉西亞、泰國、菲律賓，至於越南則最為嚴格，維持只出不進，即便具有越南籍的本國人士也不得入境，而韓國為暫停免簽證入境措施，印尼則具有長期居留證、工作證的人士才能入境。

另外歐洲地區的法國、德國、荷蘭、西班牙和義大利等國目前為歐盟國家及部分歐洲國家與長期居留人士才能入境，而北美地區的美國只限制具有中國大陸、歐洲旅遊史的人士禁止入境，加拿大則是除具有工作簽證外，其餘外籍人士都不得入禁。

疫情重創觀光與生計，不少民眾也相當好奇何時能出國，疫情指揮中心指揮官陳時中日前則表示，台灣也很多好玩的地方，建議民眾先在國內旅遊，等待國外疫情更舒緩後，會再開放國外。

各國邊境管制

亞洲

中國大陸： 入境須隔離14天

日本： 禁止外籍人士入境

韓國： 暫停免簽證入境措施

菲律賓： 禁止所有外籍旅客入境

泰國： 外國人禁止入境

越南： 所有外籍及越籍旅客皆禁止入境

新加坡： 外籍人士禁入境轉機

馬來西亞： 外籍旅客不得進入

印尼： 長期居留證、工作證的人才能入境

歐洲

法國：除申根區、歐盟國家、英國之公民暨其眷屬及具法國永久居留權者外，其餘外國人無法入境

荷蘭：除歐盟國家、英國、申根國家之國民及其家屬、持居留證之第三國國民，其餘人士禁止入境

西班牙：除歐盟國家、英國、申根國家之國民及其家屬、持居留證之第三國國民，其餘人士禁止入境

德國：除歐盟國家、英國、申根國家之國民及其家屬、持居留證之第三國國民，其餘人士禁止入境

義大利：6 月 3 日起開放與鄰近國家邊境管制措施，包括歐盟會員國、申根區、英國、安道爾、摩洛哥、聖馬利諾及教廷

美洲及大洋洲

美國：大陸歐洲旅遊史禁止入境

加拿大：外籍人士禁止入境（工作簽除外）

澳洲： 外籍人士禁止入境轉機

更多國家詳細規定，請點此。資料來源：外交部領事事務局

疫情 簽證 免簽 轉機 出國

延伸閱讀

不能出國改玩國內旅遊 網友狂推「東部」：不輸國外

疫情嚴峻糧食快吃完！印尼動物園做最壞打算：拿鹿餵老虎、獅子

父視訊中被兒瘋狂砍殺15刀 Zoom成員驚恐目睹實況

半夜不速之客！15樓窗外出現白鼻心 眾人驚：怎麼爬上去的？

相關新聞

定額徵收方向確定 口罩外銷最快本週解禁

台灣口罩產能高，疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元今天說，口罩外銷禁令解除已有方向，現卡在定額徵收的量還沒確定，最快本週就...

今夏可以出國旅遊嗎？ 各國邊境管制一次看

我國雖已連續41天無本土個案，不過目前國際疫情還未趨緩，短期直接開放國外旅遊也相當困難，而我國民眾常去的旅遊國家目前也仍限制外國人士入境。

又有鋒面要來！明晚到周四全台有雨 這天慎防大雨

又有一波滯留鋒面要報到。中央氣象局說，明天白天鋒面接近，最主要影響時間為明晚到周四，各地皆有降雨機率，周三最顯著，西半部...

3-4月期統一發票今天開獎 千萬特別獎「91911374」

今年3-4月期統一發票獎今天下午13點半在電視直播開獎，若幸運對中發票獎號「」或「」，就成為最新出爐的千萬及百萬富翁。本...

紅龍事件翻版？北車大廳昨晚拉封鎖線 台鐵指為消毒

台鐵擬在疫情後永久禁止民眾於台北車站大廳席地而坐的消息傳出後，各界議論紛紛，隨後台鐵立場轉彎，說本周會召集專家、學者及相...

地牛翻身 06:31宜蘭地震四級 民眾睡夢中被搖醒

今天清晨06:31，宜蘭東部海域發生規模5.2地震，宜蘭縣境內南澳、武塔、蘇澳最大震度達4級，明顯搖晃，不少人在睡夢中被...

台北有感搖晃！宜蘭外海規模5.2地震 最大震度4級

清晨06:31宜蘭縣政府南偏東方46.7公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模5.2地震，地震深度17.6公里。

日環食9縣市6月21日可見 再現身台灣本島等近2世紀

中央氣象局天文站預報，6月21日將發生日環食，台灣中南部及東部等9個縣市看得到，民眾可把握機會欣賞，因為下次日環食再現身...

人工生殖未納同性 求子難如登天

昨是同婚專法上路一周年，但跨國同婚、共同收養仍未完備，加上不適用人工生殖法，不少同志伴侶只好到海外「求子」，但「做人」費...

外籍同性伴侶 開放註記

內政部移民署昨說，針對雙方皆為居留在台的外籍同性伴侶，今日起開放辦理同性伴侶註記的友善措施，歡迎有同性伴侶註記需求的外國...

開齋節 移工只能北車外相聚

台鐵日前研擬台北車站黑白格大廳永久禁坐，連日引發熱議。台灣國際勞工協會昨開齋節在北車舉行記者會，協會研究員陳秀蓮說，「國家的門面」不應是空洞氣派的車站大廳，「而是如何平等對待社會邊緣族群」，讓不分階級國族的人能不被歧視地生活在台灣，才是台灣價值所在。

南迴改草埔森永隧道 下月試行大型重機

省道台九線南迴改四點六公里的草埔森永隧道，六月起試開放大型重機通行六個月。這將是大型重機在國內可行駛的最長的一段隧道，可驗證長隧道環境對機車騎士是否真有不良影響。台灣交通安全協會理事長陳宏益說，他們爭取的是安全回家的路，不分紅牌、黃牌或白牌機車都該有公平用路的權利，不是外地來的大型重機才有特權。

熱門新聞

一張圖看一周天氣！鋒面這天起又來了

3-4月期統一發票今天開獎 千萬特別獎「91911374」

台北有感搖晃！宜蘭外海規模5.2地震 最大震度4級

這波鋒面梅雨 北部石門水庫增3080萬噸水最進補

紅龍事件翻版？北車大廳昨晚拉封鎖線 台鐵指為消毒

不能出國改玩國內旅遊 網友狂推「東部」：不輸國外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。