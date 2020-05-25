清晨規模5.2地震搖醒民眾 氣象局：不排除一周內有餘震

今天上午6時宜蘭近海發生規模5.2地震，不少人睡夢中被搖醒。中央氣象局說，該地震發生在宜蘭花蓮交界近海板塊處，屬於地震頻繁活躍區域，不排除一周內還會有規模4.0以上餘震。

台鐵局說，宜蘭=和平間按4級規定辦理，經工、電單位派員巡查路線及電車線設備，8時52分全部檢查完畢無異狀，列車恢復正常行駛，影響17列次、旅客約2430人。

根據中央氣象局地震報告，今天上午6時31分發生芮氏規模5.2地震，地震深度17.6公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方46.7公里（台灣東部海域），最大震度宜蘭縣4級，花蓮縣3級，新北市、南投縣、台中市、台北市、新竹縣、桃園市、彰化縣2級，苗栗縣、嘉義縣、雲林縣、新竹市和嘉義市則有1級。

氣象局地震中心課長林祖慰說，該地震發生在宜蘭花蓮交界近海，地震原因是菲律賓海板塊往北隱沒到歐亞大陸板塊，屬地震活動頻繁地區。以過去20年資料來看，平均每年都會有規模5.0以上地震發生，去年父親節也有規模6.2地震發生。

林祖慰說，按照觀察，過去在該區域發深地震深度範圍較廣，10公里到70、80公里都曾發生過，主要原因是在板塊隱沒下插位置，為局部張力區域所引起地震活動。