請外籍看護工不必再交親屬文件 勞動部可比對戶政資料

為使家庭類雇主申請從事家庭看護或幫傭工作的移工能夠更加便捷，勞動部今日公告，家庭類雇主申請聘僱外籍家庭看護工或家庭幫傭，不再需要提供戶口名簿及具一定親屬關係的證明文件，改勞動部直接透過系統比對內政部戶政資料。

勞動部指出，現行家庭類雇主向勞動部申請聘僱外籍家庭看護工或家庭幫傭時，依規定需檢附戶口名簿及具一定親屬關係的證明文件，以核對雇主或聘前講習代理人與被看護者或受照顧人是否符合規定親屬關係。

為使家庭類雇主申請聘僱移工更加便捷，勞動部表示，已與內政部完成戶政資料介接親屬關係，只要透過資訊系統進行比對即可，預估每年約有14萬7000名雇主受惠。勞動部表示，此舉不僅提升案件審查的品質及效率，也節省雇主的時間及金錢，進一步響應節能減紙、減碳的政策。

勞動部表示，未來雇主僅需於申請書正確填寫身分證字號及親屬關係，即可由勞動部直接透過資訊系統查驗比對相關人員親等關係及基本資料，惟倘親屬關係是建立於婚姻者，如繼父母、翁媳、岳婿等關係，則需再填寫配偶的身分證字號。

由於相關親屬關係是透過查驗雙方的身分證字號及關係進行，雇主如未完整填寫前述資訊將會退請雇主重新確認，而增加審查的時間。因此，勞動部表示雇主應正確填寫申請書表相關欄位，以使申請及審查更加順利。

勞動部提醒，如遇申請案件有疑義時，仍將依個案情形請雇主檢附相關證明文件，以利案件的審查。有關家庭類雇主申請聘僱外籍家庭看護工或家庭幫傭相關規定如有任何疑問，可至勞動部勞動力發展署全球資訊網了解更多資訊或電話洽服務中心詢問(02)8995-6000。