又有鋒面要來！明晚到周四全台有雨 這天慎防大雨

又有一波滯留鋒面要報到。中央氣象局說，明天白天鋒面接近，最主要影響時間為明晚到周四，各地皆有降雨機率，周三最顯著，西半部、東北部慎防大雨。

氣象預報員官欣平說，今天會感受悶熱，各地高溫29到32度，可以看見陽光。不過各地山區要留意午後雷陣雨，下午大台北、東北部平地也有降雨機率。

官欣平說，到了明天白天，鋒面逐漸靠近，中南部地區易有對流由台灣海峽移入，天氣轉為不穩定，留意短暫陣雨或雷雨，其他地區則是偶有小雨。明天下午因為在鋒面前緣，天氣更不穩定，雨勢在午後熱力作用加成下變得更大，範圍則同樣是各地山區延伸到東北部，會有短時強降雨，山區恐有局部大雨發生。

官欣平說，這波鋒面主要影響時間是明晚到周四，因為鋒面滯留在台灣上 ，各地都有降雨機率，尤其是周三降雨最為顯著，西半部和東北部留意短暫陣雨或雷雨，有局大雨發生機率，其他地區則是留意局部短暫陣雨或雷雨。

官欣平說，到了周四鋒面逐漸南移，其結構有折疊，中南部和東南部留意短暫陣雨或雷雨，其他地區則是局部短暫陣雨或雷雨，但強度已經減弱，降雨空檔也會增加。

官欣平說，周五到下周日仍受西南風影響，中南部迎風面會下雨，但以午後雷陣雨為主，降雨會逐漸緩和。

氣溫方面，官欣平說，明天到周四受到鋒面影響，高溫略降，北台灣27到28度，中部30度，南部30到度，東部28到到29度。低溫則沒有特別變化，各地23到26度之間。

氣象局提醒，雖然這波梅雨鋒面不如上波帶來大規模豪雨，受到上周連日降雨影響，土壤含水量已高，仍應多加注意災害發生。