影／上腹痛達兩個月無法正常排便 竟是大腸癌第三期

一名44歲男油漆工上腹痛長達兩個月，到醫院照胃鏡遭醫師研判是消化性潰瘍，吃了幾天藥症狀卻沒改善，且出現嚴重的食慾不振，甚至無法正常排便，趕緊到中國醫藥大學新竹附設醫院急診室求助，經電腦斷層確診為「大腸癌急性阻塞」，由大腸直腸科醫師邵彥誠以3D腹腔鏡手術，切除7乘6.5乘2公分腫瘤，並順利於一周後出院。

邵彥誠說，該男右側升結腸有7乘6.5乘2公分的大腸腫瘤，造成大腸急性阻塞，先以鼻胃管抽吸使腸道減壓，讓腸子的腫脹情形得到緩解，兩天後再施以3D 腹腔鏡手術，切除右側約60公分的升結腸，並且施以腸繫膜淋巴結廓清手術，避免癌細胞轉移。

邵彥誠指出，一般大腸急性阻塞因腸子腫脹，使得腹腔內空間狹小，難以施行3D腹腔鏡微創手術，但經過兩天的減壓治療，加上手術器械進步，患者幸運地還是可用3D腹腔鏡做腫瘤切除。他在該男的腹部打四個洞，分別為3公分、1 公分及兩個0.5公分，傷口小且復原快，另3D腹腔鏡手術因良好的視野與立體成像，讓醫師更容易執行精確的腸繫膜淋巴結廓清手術。