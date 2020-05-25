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影／上腹痛達兩個月無法正常排便 竟是大腸癌第三期
一名44歲男油漆工上腹痛長達兩個月，到醫院照胃鏡遭醫師研判是消化性潰瘍，吃了幾天藥症狀卻沒改善，且出現嚴重的食慾不振，甚至無法正常排便，趕緊到中國醫藥大學新竹附設醫院急診室求助，經電腦斷層確診為「大腸癌急性阻塞」，由大腸直腸科醫師邵彥誠以3D腹腔鏡手術，切除7乘6.5乘2公分腫瘤，並順利於一周後出院。
邵彥誠說，該男右側升結腸有7乘6.5乘2公分的大腸腫瘤，造成大腸急性阻塞，先以鼻胃管抽吸使腸道減壓，讓腸子的腫脹情形得到緩解，兩天後再施以3D 腹腔鏡手術，切除右側約60公分的升結腸，並且施以腸繫膜淋巴結廓清手術，避免癌細胞轉移。
邵彥誠指出，一般大腸急性阻塞因腸子腫脹，使得腹腔內空間狹小，難以施行3D腹腔鏡微創手術，但經過兩天的減壓治療，加上手術器械進步，患者幸運地還是可用3D腹腔鏡做腫瘤切除。他在該男的腹部打四個洞，分別為3公分、1 公分及兩個0.5公分，傷口小且復原快，另3D腹腔鏡手術因良好的視野與立體成像，讓醫師更容易執行精確的腸繫膜淋巴結廓清手術。
邵彥誠提醒，民眾若發現上腹痛、食慾不振、無法正常排便，一定要盡速就醫。該男因常做粗重工作，平常又愛吃大魚大肉，建議民眾少吃醃漬油炸及加工食品，要養成運動習慣降低體重，維持健康生活習慣，以減少大腸直腸癌發生機率，如有家族史，需定期接受大腸鏡檢查，才能最有效預防大腸直腸癌。
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