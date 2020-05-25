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各行業防疫 指揮中心：距離口罩隔板至少擇一

中央社 / 台北25日電
衛福部次長薛瑞元說，保持安全距離、戴口罩、有隔板3措施，至少須做到一項，各行各業可依風險決定。記者杜建重／攝影
衛福部次長薛瑞元說，保持安全距離、戴口罩、有隔板3措施，至少須做到一項，各行各業可依風險決定。記者杜建重／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，民進黨籍立委蘇巧慧今天關心生活解封標準。衛福部次長薛瑞元說，保持安全距離、戴口罩、有隔板3措施，至少須做到一項，各行各業可依風險決定。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀衛福部及外交部進行有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的專案報告。

民主進步黨籍立法委員蘇巧慧質詢時提出4種情境，分別是戶外場域、上限人數2000人、實名制、可有限度飲食（職棒）；室內空間、最多只能賣5成座位、全程戴口罩、不能飲食（藝文展演）；沒有人數限制也沒有實名制、全程戴口罩、不能飲食（捷運）；密閉空間、不限人數、不用戴口罩、可以飲食（餐飲空間）。

蘇巧慧說，各行各業防疫標準不一，如藝文活動只能賣5成票，辦了就是虧錢；學校雖然可以辦畢業典禮，但要求梅花座，禮堂沒這麼大，難道要分上下場舉辦，以及電影節能不能用穿戴式的視聽裝置，民眾和主辦單位會有困惑，如果要恢復正常生活，中央流行疫情指揮中心應該給予指引和標準。

疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元答詢時表示，在台灣社區是安全的，但是不能太過放鬆，因不知道什麼時候會有境外移入或其他的可能性。

薛瑞元說，防疫開始鬆綁有幾個原則，第一維持社交距離，室內1.5公尺、室外1公尺；第二戴口罩、第三是阻隔（隔板）。在這種場合，這3種方案怎麼用，取其中之一是最基本，最安全就是3個都做。

薛瑞元表示，各行各業可以自行評估、發展，參考能不能實名制、人跟人之間距離、互動的頻率，如果互動頻率高，就要用安全的方法。以頻律高低跟相處時間長短分別判斷，如搭乘公車可能10或20分鐘，時間短；但演唱會等藝文表演動輒1、2小時，各行各業可以設計安全防疫的措施。

口罩 蘇巧慧

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