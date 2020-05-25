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就在今晚 高市旅館齊心亮燈拚觀光！
迎接後疫情時期，各縣市全力振興經濟拚觀光！高雄市政府觀光局號召全市超過30家觀光旅宿飯店，今晚7點至9點將旅館房間的燈光全部打開，象徵旅宿業者齊心點亮高雄。85大樓將在四面亮起「加油」、「平安」、「HERO」等字樣，為第一線防疫人員加油打氣，也慶祝高雄市開設一級流行疫情指揮中心滿4個月本土零確診的成績，宣告高雄市是安心旅遊的城市。
響應這波點燈的觀光旅宿業者包括：漢來大飯店、寒軒國際大飯店、福容大飯店、高雄福華大飯店、翰品酒店、海霸王旗下城市商旅真愛館、高雄圓山大飯店等，在今晚7點至9點將旅館房間照明全部打開，照亮美麗的高雄，象徵旅宿業者齊心拚觀光，城市全面啟動振興經濟。
觀光局長邱俊龍說，受到疫情影響，重挫觀光旅遊業者，隨著疫情趨緩，預期將出現一波觀光旅遊人潮，高雄市政府推出一系列振興國旅方案，推動安心旅遊，吸引國旅客源到高雄觀光。首波由觀光局結合高市旅行公會、旅館公會、觀光旅館公會，共同推出9大觀光旅館「聯合商品券」，購買8000元商品券再送800元，可用於住宿或餐飲，觀光局加碼送早餐或房型升等；32家旅館推「聯合住宿券」買8000元送6張住宿券，觀光局再送1晚住宿券，等於8000元可住7晚。藉由全國首創的食宿優惠方案，吸引國旅客群到高雄旅遊，協助業者度過難關。
迎接後疫情時期，高雄市觀光局持續推出區域觀光踩線、月月有精彩等主題活動，鼓勵國人在防疫原則下安心旅遊，6月將推出「城市探險」主題旅遊，刺激國內旅遊，吸引更多遊客，振興高雄觀光旅遊產業。相關活動及優惠方案，可至高雄旅遊網查詢。https://khh.travel/
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