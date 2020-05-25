顏清標胞弟也罹肝癌 同由換肝權威陳肇隆收治

繼鎮瀾宮董事長顏清標因肝癌由高雄長庚醫院名譽院長、換肝權威陳肇隆完成換肝手術後，媒體報導他的胞弟顏清山也因肝癌同住高雄長庚醫院治療。陳肇隆今天證實為顏清山診治中。

陳肇隆13日為顏清標成功完成活體肝臟移植手術，捐贈及受贈肝臟肝者術後狀況都良好。

陳肇隆今天接受中央社記者電話採訪指出，顏清標還在加護病房進行預防腫瘤復發治療，不過所有導管等都已拔除，而且術後恢復良好，正常進食，待相關治療完成就能轉出加護病房。

捐贈肝臟給顏清標的兒子顏仁賢術後狀況良好、肝功能正常，已在21日出院返家休息。

媒體報導，顏清標胞弟顏清山日前也因肝癌住進高雄長庚醫院檢查，準備進行質子治療。

陳肇隆證實顏清山是肝腫瘤，正進行質子治療的定位，至於是否也要做肝臟活體移植手術還不確定。

陳肇隆指出，質子治療是預防腫瘤復發的方法，顏清山是上週住進高雄長庚醫院。

顏清標13日在高雄長庚醫院進行換肝手術，由兒子捐出約2/3的肝臟，手術全程近11小時，換肝者出血不到100cc，捐肝者也出血很少，兩人都不需要輸血，手術順利。