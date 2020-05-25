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全台20大熱門打卡夯點出爐！冠軍你一定也超想去

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

好想快點出去玩～（吶喊）

因為疫情的關係，不少人每年必規劃的旅遊行程通通喊卡，跟著政府一起拚防疫，即使如此，想出去玩的心情依然是強烈到不行啊（哭哭），為了台灣我忍！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出網友最愛打卡的20大景點，看完後先好好收藏起來，別像過去那樣說走就走，等待盡情放風的日子到來再踩點一波吧～

image source:fb/桃園國際機場

桃園國際機場

第20名：台中歌劇院

光是外型就吸睛霸氣的台中歌劇院，亮眼的外型是台灣人愛去走馬看花打打卡的熱門夯點之一。宏偉壯觀的建築設計讓人歎為觀止，IG打卡也超有氣勢，這裡不只會舉辦各種國內外藝文表演，也有許多值得停下腳步看看的商店～

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image source:fb/台中歌劇院

第15名：台南漁光島

漁光島原是小漁村，現在則是可以欣賞美麗海景，吹吹和煦海風的熱門景點，這裡的落日餘暉可是美到不像話，還有許多特色裝置藝術，來這裡踩沙踏浪再適合不過了，許多網友熱愛到此度過悠閒的時光，在忙碌的日常中找到放鬆的好時光。

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image source:fb/寶島淨鄉團

第10名：台南奇美博物館

遠看像座歐式宮廷的奇美博物館，早就已經是有名的指標性地點，收藏了非常多的西洋藝術品，館內有著全球數量最多的小提琴收藏，更展示亞洲最完整的各國珍貴古兵器，參觀可以陶冶性情，透過珍貴館藏增加不少知識，絕對要到此一遊！

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image source:fb/奇美博物館

第8名：花蓮七星潭

七星潭是台灣東部美麗的存在，吸引無數國內外人士前往觀光，在海邊賞海、踏浪、享受瘋，優美的弧形海灣和斷層地形總是讓人對大自然的鬼斧神工感到敬佩，不只可以遠眺清水斷崖，晚上還能一覽新城和崇德地區的萬家燈火。

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image source:維基百科

第7名：台中高美溼地

一提到高美濕地，許多人腦中就會率先浮現金黃色的晚霞，更是攝影者必前往的打卡地，這裡雖然面積不大，卻孕育豐富的濕地生態，沿著清水大排、海堤至高美溼地的自行車道不只能一覽整片溼地，也是賞鳥、看夕陽的好所在。

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image source:fb/高美濕地

第5名：台北華山文化創意園區

台北華山是文青最愛去的地方，許多藝文界、非營利組織及個人使用的藝術展覽也都會不定期的在這裡舉辦，園區內也有各式各樣的餐廳、咖啡館與店舖藝廊，還有一片綠油油的大草原可以野餐看天空，是庸碌城市裡一片難得讓人感到輕鬆自在的天地，絕對要前往打卡一波～

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image source:fb/華山1914文化創意園區

第4名：新北淡水河岸老街

淡水老街早已是台灣必遊的經典景點之一，老街內側有各式各樣傳統小食，外側則是伴著淡水河的水岸步道，傍晚時在水岸步道走走便能欣賞到金黃夕陽落入海面的美景，近年更因為輕軌通車多了更多新景點，完全就是想透口氣放鬆心情時，不需要翻山越嶺就能到的地方啊！

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image source:新北市觀光旅遊網

第3名：南投日月潭

以往總是擠滿陸客的日月潭，近年因為政策的關係，變得沒那麼壅擠了，一旦疫情過後，好想趕快去享受寧靜的湖光山色！悠閒的遊湖欣賞水面的波光粼粼和各種光影，又或者是騎單車環湖一圈，天氣晴朗時的日月潭尤其美麗，山明水秀宛如人間仙境一樣啊！

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image source:fb/再發現動感日月潭

第2名：台中勤美術館

勤美術館是許多人喜歡去走走看看的地方，各式各樣精心設計過的空間及特色店家，都讓人一來到這裡就充滿好奇心與新鮮感，同時也是一個多元展演空間，時常推出不同的主題活動和戶外裝置藝術，放風的週末和朋友、家人來走走晃晃，沿著周圍綠園道散步也很舒暢。

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image source:fb/勤美術館

第1名：桃園國際機場

來到機場總是使人心情雀躍，興奮地想要趕快抵達目的地，來來去去的旅客們都會在機場打卡，紀錄旅程中各種酸甜苦辣的心情，今年因為疫情的關係，許多原本過著「空中飛人」生活的人無法再像過去一樣想飛就飛，總是人山人海的機場也變得冷清，但相信只要撐過這波疫情，健康安全到處飛的日子很快就會到來的！

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image source:fb/桃園國際機場

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月23日至2020年05月21日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『打卡夯點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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