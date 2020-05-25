柴油車業者：改裝停用減空汙設備的黑數比想像多

柴油大型車非法改裝空汙防制設備但罰鍰不高，柴油車業者說，花小錢改裝可以省下更多成本，環保署這次抓到2輛違法改裝車，但全台改裝黑數比想像更多，若不透過監理單位從源頭稽查，根本無法遏止改裝歪風。

彰化縣燃油機具車輛權益保護協會理事長李文權說，現在四、五期柴油大型車多數都有加裝SCR，但是要定期補充尿素麻煩又花錢，所以有些車主會找業者幫忙改裝，讓SCR無法正常運作，以後不用再加尿素。改裝一次只要5、6萬元，便宜又快速，比加尿素的成本低太多。

李文權表示，這些新的柴油車透過非法手段排放空汙，政府卻老拿一、二期老舊柴油車開刀，將移動性汙染源的空汙都怪罪於老車，政策方向錯誤，也不公平。

他說，公部門會路檢柴油車排放廢氣是否超標，但因為很多柴油大型車都是凌晨5、6時出門，甚至是晚上11、12時跑夜車，公務員還沒上班，所以常攔不到車。相關的改裝檢驗應該要納入監理系統，主動稽查，才能夠治本。

北部一名不具名柴油車業者也說，經過改裝SCR的柴油車不知凡幾，黑數比想像中多。如果涉及行車安全，不會有車主敢隨意改裝，但若是跟環保、空汙有關，絕大多數車主可能都認為只要驗車時可以過關就好，若還能省錢就更好。

這名業者表示，有些車主也不一定是故意改裝，可能是原廠零件故障，但車主無力修理，乾脆花小錢改裝，就算被抓到最多只要罰6萬元。環保單位通常只有接獲檢舉才會去稽查，但詭異的是，監理單位明明都有定檢卻都抓不到，這才是改裝歪風無法遏止的主因。