快訊

獨／臉書直播疑輕生警方上門關切 李姸憬痛哭「很抱歉」

直播／今日仍「+0」確診！全台累計415人解除隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柴油車業者：改裝停用減空汙設備的黑數比想像多

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署規定依據空汙法將逐步把老舊柴油車汰換，非新聞當事車輛。本報資料照片
環保署規定依據空汙法將逐步把老舊柴油車汰換，非新聞當事車輛。本報資料照片

柴油大型車非法改裝空汙防制設備但罰鍰不高，柴油車業者說，花小錢改裝可以省下更多成本，環保署這次抓到2輛違法改裝車，但全台改裝黑數比想像更多，若不透過監理單位從源頭稽查，根本無法遏止改裝歪風。

彰化縣燃油機具車輛權益保護協會理事長李文權說，現在四、五期柴油大型車多數都有加裝SCR，但是要定期補充尿素麻煩又花錢，所以有些車主會找業者幫忙改裝，讓SCR無法正常運作，以後不用再加尿素。改裝一次只要5、6萬元，便宜又快速，比加尿素的成本低太多。

李文權表示，這些新的柴油車透過非法手段排放空汙，政府卻老拿一、二期老舊柴油車開刀，將移動性汙染源的空汙都怪罪於老車，政策方向錯誤，也不公平。

他說，公部門會路檢柴油車排放廢氣是否超標，但因為很多柴油大型車都是凌晨5、6時出門，甚至是晚上11、12時跑夜車，公務員還沒上班，所以常攔不到車。相關的改裝檢驗應該要納入監理系統，主動稽查，才能夠治本。

北部一名不具名柴油車業者也說，經過改裝SCR的柴油車不知凡幾，黑數比想像中多。如果涉及行車安全，不會有車主敢隨意改裝，但若是跟環保、空汙有關，絕大多數車主可能都認為只要驗車時可以過關就好，若還能省錢就更好。

這名業者表示，有些車主也不一定是故意改裝，可能是原廠零件故障，但車主無力修理，乾脆花小錢改裝，就算被抓到最多只要罰6萬元。環保單位通常只有接獲檢舉才會去稽查，但詭異的是，監理單位明明都有定檢卻都抓不到，這才是改裝歪風無法遏止的主因。

柴油車 車主

延伸閱讀

環保署擬提高柴油車改裝排空汙 且併罰改裝業者

寺廟巡禮／嘉市大天宮 鮮花為神農祝壽

中部7縣市聯手抗空汙動起來 「治理辦公室」台中掛牌運作

超狂直升機飛進加油站加油 網友傻眼：加柴油或無鉛？

相關新聞

定額徵收方向確定 口罩外銷最快本週解禁

台灣口罩產能高，疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元今天說，口罩外銷禁令解除已有方向，現卡在定額徵收的量還沒確定，最快本週就...

今夏可以出國旅遊嗎？ 各國邊境管制一次看

我國雖已連續41天無本土個案，不過目前國際疫情還未趨緩，短期直接開放國外旅遊也相當困難，而我國民眾常去的旅遊國家目前也仍限制外國人士入境。

又有鋒面要來！明晚到周四全台有雨 這天慎防大雨

又有一波滯留鋒面要報到。中央氣象局說，明天白天鋒面接近，最主要影響時間為明晚到周四，各地皆有降雨機率，周三最顯著，西半部...

3-4月期統一發票今天開獎 千萬特別獎「91911374」

今年3-4月期統一發票獎今天下午13點半在電視直播開獎，若幸運對中發票獎號「」或「」，就成為最新出爐的千萬及百萬富翁。本...

紅龍事件翻版？北車大廳昨晚拉封鎖線 台鐵指為消毒

台鐵擬在疫情後永久禁止民眾於台北車站大廳席地而坐的消息傳出後，各界議論紛紛，隨後台鐵立場轉彎，說本周會召集專家、學者及相...

地牛翻身 06:31宜蘭地震四級 民眾睡夢中被搖醒

今天清晨06:31，宜蘭東部海域發生規模5.2地震，宜蘭縣境內南澳、武塔、蘇澳最大震度達4級，明顯搖晃，不少人在睡夢中被...

台北有感搖晃！宜蘭外海規模5.2地震 最大震度4級

清晨06:31宜蘭縣政府南偏東方46.7公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模5.2地震，地震深度17.6公里。

日環食9縣市6月21日可見 再現身台灣本島等近2世紀

中央氣象局天文站預報，6月21日將發生日環食，台灣中南部及東部等9個縣市看得到，民眾可把握機會欣賞，因為下次日環食再現身...

人工生殖未納同性 求子難如登天

昨是同婚專法上路一周年，但跨國同婚、共同收養仍未完備，加上不適用人工生殖法，不少同志伴侶只好到海外「求子」，但「做人」費...

外籍同性伴侶 開放註記

內政部移民署昨說，針對雙方皆為居留在台的外籍同性伴侶，今日起開放辦理同性伴侶註記的友善措施，歡迎有同性伴侶註記需求的外國...

開齋節 移工只能北車外相聚

台鐵日前研擬台北車站黑白格大廳永久禁坐，連日引發熱議。台灣國際勞工協會昨開齋節在北車舉行記者會，協會研究員陳秀蓮說，「國家的門面」不應是空洞氣派的車站大廳，「而是如何平等對待社會邊緣族群」，讓不分階級國族的人能不被歧視地生活在台灣，才是台灣價值所在。

南迴改草埔森永隧道 下月試行大型重機

省道台九線南迴改四點六公里的草埔森永隧道，六月起試開放大型重機通行六個月。這將是大型重機在國內可行駛的最長的一段隧道，可驗證長隧道環境對機車騎士是否真有不良影響。台灣交通安全協會理事長陳宏益說，他們爭取的是安全回家的路，不分紅牌、黃牌或白牌機車都該有公平用路的權利，不是外地來的大型重機才有特權。

熱門新聞

一張圖看一周天氣！鋒面這天起又來了

3-4月期統一發票今天開獎 千萬特別獎「91911374」

台北有感搖晃！宜蘭外海規模5.2地震 最大震度4級

這波鋒面梅雨 北部石門水庫增3080萬噸水最進補

紅龍事件翻版？北車大廳昨晚拉封鎖線 台鐵指為消毒

不能出國改玩國內旅遊 網友狂推「東部」：不輸國外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。