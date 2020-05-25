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環保署擬提高柴油車改裝排空汙 且併罰改裝業者

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
大型柴油車是氮氧化物排放主要來源之一。本報資料照片
大型柴油車是氮氧化物排放主要來源之一。本報資料照片

環保署3月查獲桃園客運公司為了節省成本，非法改裝公車的空汙防制設備，一邊行駛一邊排放大量未經處理的氮氧化物，嚴重威脅用路人健康，最多卻只能罰6萬元。環保署表示，研擬修法提高罰鍰，且將一併處罰改裝業者將。

為降低大型柴油車排放的氮氧化物濃度，目前五、六期柴油車多數都有加裝「選擇性還原觸媒（SCR）」，並搭配尿素水還原劑，就可將氮氧化物還原成無害的氮氣與水，維護道路空氣品質

不過，環保署3月查獲桃園客運公司透過業者協助改裝兩輛公車，規避SCR正常運作，藉此減少尿素使用、節省成本支出。改裝公車行駛在道路時，氮氧化物沒有經過處理就直接排放，讓行經的機車駕駛、路人在不知情下，被迫呼吸髒空氣。

但依現行空汙法，改裝空汙防制設備最多只罰6萬元，主婦聯盟台中分會副會長耿明誼表示，6萬元罰鍰對於省下的成本來說，可能不痛不癢，甚至很「划算」，必須趕緊提高罰鍰才能有效遏阻。

耿明誼表示，推動電動柴油大貨車可大幅解決空汙問題，但短期內無法立即達成，現在應該先減少一般柴油大貨車的排放汙染，除了提高改裝罰鍰以外，交通部的監理單位應該要從源頭管制，例如在車輛定檢時想辦法抓出這些改裝車輛。

環保署空保處長蔡孟裕指出，目前正在考慮修法，提高改裝罰鍰金額，且過去都是處罰車主，未來將進一步處罰協助改裝的業者。空汙法前年才剛大修，將檢視還有沒有其他需要修正的部分，再一併送立法院討論。

氮氧化物可能導致人體呼吸道不適及過敏等負面影響，也是酸雨的主要成分，若與揮發性有機物經過日照後產生光化反應，還會產生臭氧，導致空氣品質惡化。前陣子空汙季結束，但最近各地有時仍會出現「紅害」，常常是因臭氧濃度過高。

環保署 公車 空氣品質

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