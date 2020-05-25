快訊

獨／臉書直播疑輕生警方上門關切 李姸憬痛哭「很抱歉」

直播／今日仍「+0」確診！全台累計415人解除隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3-4月期統一發票今天開獎 千萬特別獎「91911374」

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
今年3-4月期統一發票獎今天下午13點半在電視直播開獎。 圖／聯合報系資料照片
今年3-4月期統一發票獎今天下午13點半在電視直播開獎。 圖／聯合報系資料照片

今年3-4月期統一發票獎今天下午13點半在電視直播開獎，若幸運對中發票獎號「91911374」或「08501338」，就成為最新出爐的千萬及百萬富翁。本期中獎發票自今年6月6日起開始兌獎，期限至9月7日。

今年3-4月期統一發票中獎號碼，中獎號碼如下，特別獎（1000萬元）「91911374」；特獎（200萬元）「08501338」；頭獎（20萬元）3組分別為「57161318」、「23570653」、「47332279」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。增開六獎1組，末3碼為「519」。

雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站，100萬元獎15組、2千元獎1.5萬組，500元獎為50萬組。

賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票中獎號碼，還可對雲端發票專屬獎中獎號碼。使用載具的雲端發票若同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎，以領取較高獎金1個獎別為限。

此外，中獎民眾若於電子發票整合服務平臺設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳號者，中獎獎金將自今年6月6日起自動匯入指定帳戶；若未設定自動匯款者，請至便利商店多媒體服務機或洽會員卡店家列印中獎之電子發票證明聯向上列兌獎據點領獎。

賦稅署提醒，1-2月一千萬元大獎中獎發票仍有6張未兌領，其中1張僅花新台幣12元買衛生紙，1張只花20元買麵包就中獎，開出商店分別是台南市新營區民治路的「大盤大」百貨商行及高雄市楠梓區建楠路的「多那之烘培坊」 ， 提醒大家檢查手中的發票，不要與財神爺擦身而過。

在200萬元特獎方面，到目前為主還有4張沒人領，之中消費金額最小1張，為統一超商台南市小腿腳門市開出的53元海苔肉鬆麵包及純喫茶無糖綠茶發票，金額最大1張為PCHOME網購開出的619元USB集線器、驅動網路卡發票，中獎發票已儲存在會員載具中。

統一發票 頭獎 電子發票

延伸閱讀

花12元中千萬是你？1-2月統一發票特別獎還有七張未領

快找發票！1-2月發票千萬獎還有七張沒領

財政部高層大風吹 可望出現兩位女次長

委託代銷開發票 三個注意

相關新聞

定額徵收方向確定 口罩外銷最快本週解禁

台灣口罩產能高，疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元今天說，口罩外銷禁令解除已有方向，現卡在定額徵收的量還沒確定，最快本週就...

今夏可以出國旅遊嗎？ 各國邊境管制一次看

我國雖已連續41天無本土個案，不過目前國際疫情還未趨緩，短期直接開放國外旅遊也相當困難，而我國民眾常去的旅遊國家目前也仍限制外國人士入境。

又有鋒面要來！明晚到周四全台有雨 這天慎防大雨

又有一波滯留鋒面要報到。中央氣象局說，明天白天鋒面接近，最主要影響時間為明晚到周四，各地皆有降雨機率，周三最顯著，西半部...

3-4月期統一發票今天開獎 千萬特別獎「91911374」

今年3-4月期統一發票獎今天下午13點半在電視直播開獎，若幸運對中發票獎號「」或「」，就成為最新出爐的千萬及百萬富翁。本...

紅龍事件翻版？北車大廳昨晚拉封鎖線 台鐵指為消毒

台鐵擬在疫情後永久禁止民眾於台北車站大廳席地而坐的消息傳出後，各界議論紛紛，隨後台鐵立場轉彎，說本周會召集專家、學者及相...

地牛翻身 06:31宜蘭地震四級 民眾睡夢中被搖醒

今天清晨06:31，宜蘭東部海域發生規模5.2地震，宜蘭縣境內南澳、武塔、蘇澳最大震度達4級，明顯搖晃，不少人在睡夢中被...

台北有感搖晃！宜蘭外海規模5.2地震 最大震度4級

清晨06:31宜蘭縣政府南偏東方46.7公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模5.2地震，地震深度17.6公里。

日環食9縣市6月21日可見 再現身台灣本島等近2世紀

中央氣象局天文站預報，6月21日將發生日環食，台灣中南部及東部等9個縣市看得到，民眾可把握機會欣賞，因為下次日環食再現身...

人工生殖未納同性 求子難如登天

昨是同婚專法上路一周年，但跨國同婚、共同收養仍未完備，加上不適用人工生殖法，不少同志伴侶只好到海外「求子」，但「做人」費...

外籍同性伴侶 開放註記

內政部移民署昨說，針對雙方皆為居留在台的外籍同性伴侶，今日起開放辦理同性伴侶註記的友善措施，歡迎有同性伴侶註記需求的外國...

開齋節 移工只能北車外相聚

台鐵日前研擬台北車站黑白格大廳永久禁坐，連日引發熱議。台灣國際勞工協會昨開齋節在北車舉行記者會，協會研究員陳秀蓮說，「國家的門面」不應是空洞氣派的車站大廳，「而是如何平等對待社會邊緣族群」，讓不分階級國族的人能不被歧視地生活在台灣，才是台灣價值所在。

南迴改草埔森永隧道 下月試行大型重機

省道台九線南迴改四點六公里的草埔森永隧道，六月起試開放大型重機通行六個月。這將是大型重機在國內可行駛的最長的一段隧道，可驗證長隧道環境對機車騎士是否真有不良影響。台灣交通安全協會理事長陳宏益說，他們爭取的是安全回家的路，不分紅牌、黃牌或白牌機車都該有公平用路的權利，不是外地來的大型重機才有特權。

熱門新聞

一張圖看一周天氣！鋒面這天起又來了

3-4月期統一發票今天開獎 千萬特別獎「91911374」

台北有感搖晃！宜蘭外海規模5.2地震 最大震度4級

這波鋒面梅雨 北部石門水庫增3080萬噸水最進補

紅龍事件翻版？北車大廳昨晚拉封鎖線 台鐵指為消毒

不能出國改玩國內旅遊 網友狂推「東部」：不輸國外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。