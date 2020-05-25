3-4月期統一發票今天開獎 千萬特別獎「91911374」

今年3-4月期統一發票獎今天下午13點半在電視直播開獎，若幸運對中發票獎號「91911374」或「08501338」，就成為最新出爐的千萬及百萬富翁。本期中獎發票自今年6月6日起開始兌獎，期限至9月7日。

今年3-4月期統一發票中獎號碼，中獎號碼如下，特別獎（1000萬元）「91911374」；特獎（200萬元）「08501338」；頭獎（20萬元）3組分別為「57161318」、「23570653」、「47332279」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。增開六獎1組，末3碼為「519」。

雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站，100萬元獎15組、2千元獎1.5萬組，500元獎為50萬組。

賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票中獎號碼，還可對雲端發票專屬獎中獎號碼。使用載具的雲端發票若同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎，以領取較高獎金1個獎別為限。

此外，中獎民眾若於電子發票整合服務平臺設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳號者，中獎獎金將自今年6月6日起自動匯入指定帳戶；若未設定自動匯款者，請至便利商店多媒體服務機或洽會員卡店家列印中獎之電子發票證明聯向上列兌獎據點領獎。

賦稅署提醒，1-2月一千萬元大獎中獎發票仍有6張未兌領，其中1張僅花新台幣12元買衛生紙，1張只花20元買麵包就中獎，開出商店分別是台南市新營區民治路的「大盤大」百貨商行及高雄市楠梓區建楠路的「多那之烘培坊」 ， 提醒大家檢查手中的發票，不要與財神爺擦身而過。

在200萬元特獎方面，到目前為主還有4張沒人領，之中消費金額最小1張，為統一超商台南市小腿腳門市開出的53元海苔肉鬆麵包及純喫茶無糖綠茶發票，金額最大1張為PCHOME網購開出的619元USB集線器、驅動網路卡發票，中獎發票已儲存在會員載具中。