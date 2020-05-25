不能出國改玩國內旅遊 網友狂推「東部」：不輸國外

台灣疫情趨緩，政府也開始推動國內旅遊，振興觀光業。不過就有網友好奇，台灣住宿方面偏貴，同樣的價位可以去鄰近的日本玩，有沒有什麼景點是有特色，「值得花錢去玩？」引起網路熱議。

網友24在PTT八卦版提問，他表示過去他認為「台灣住宿真的貴」，景點也較沒有令人印象深刻的特色，寧願多花一點錢出國玩，況且有時還可以在國內旅遊的價格到國外觀光。因此他好奇，現在全球疫情嚴峻無法出國，那台灣有什麼地方是大家推薦，「值得花錢去玩的？」

東部貼文一出引起網友討論，最多人推薦的是台灣的「東部地區」，包括宜蘭、花蓮及台東都榜上有名，「花東阿，絕對不比國外差」、「本島很推薦花東」「東部都超棒」。

山林也有一派推「台灣的山林」，夏天涼爽最佳旅遊地點，初級班可到明池、阿里山、太魯閣、冷門森林遊樂區，進階可到玉山、雪山、合歡山、嘉明湖，只是部分地點考驗體力，不是每個地方都能輕鬆征服。

離島另外，外島也是許多人推薦的選項，雖然交通較麻煩，但仍是不錯的選擇，「外島其實都不錯但是交通是個問題」、「認真回，澎湖還不錯」；也有人建議，真正好玩的景點要靠自己發覺，如果有時間，不妨好好慢慢地環島一圈，「帶來的體驗會讓你很感動的」。