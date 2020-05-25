紅龍事件翻版？北車大廳昨晚拉封鎖線 台鐵指為消毒

台鐵擬在疫情後永久禁止民眾於台北車站大廳席地而坐的消息傳出後，各界議論紛紛，隨後台鐵立場轉彎，說本周會召集專家、學者及相關機關團體，研擬出妥適的方案。昨晚卻又有民眾拍到，大廳周圍拉起封鎖線，讓人質疑是「紅龍事件翻版」。台鐵緊急在臉書澄清是為了清潔消毒，時間點敏感仍引發討論。

對此，台北站長黃榮華澄清，昨天晚間8時拉起封鎖線，10時就撤掉了，希望網友不要「看到黑影就亂開槍」，製造社會對立和不安。

昨天晚間9時，有網友在臉書上貼文指出，「更加愚蠢的事情發生了」，照片上顯示台北車站大廳拉起了封鎖線，並有防疫規定的告示牌，不准民眾進入。

台鐵局深夜緊急在臉書澄清，由於上個周末大廳來往人潮眾多，因此晚間先以隔離線暫時圍住大廳，全面清潔消毒，以維持良好的衛生環境，加強落實防疫工作。

不過該網友仍不埋單，在底下留言，「滅火真快，清潔消毒需要封鎖線跟四名員警巡視？怎麼之前就沒有呢？」網友還說，自己9時在現場看到封鎖線，直到9時30分拍下大廳全景照片，這半個小時根本就沒看到所謂清潔人員，批台鐵鬼扯。不過也有不少網友出面力挺，表示支持禁止坐大廳。

台北站站務主任賴彥宇說，防疫期間台北站針對旅客常會觸碰到地方，一天會進行六次消毒，大廳一天一次。昨天因為早上人潮很多，特別在夜間請清潔公司多安排一場消毒，因為有機具在，加上還有些旅客，怕影響到旅客，又希望清潔趕快結束，因此先用封鎖線拉起來，晚間9時30分清潔完成後就解封了。

賴彥宇強調，8時開始清潔，8時10分正式清潔，9時30分完成。過去選旅客較少時間，但昨天人很多，所以才會圍起來增加清潔速度。至於日後還會不會拉起封鎖線消毒，他說若是平常排定消毒就不會，會找人比較少的時候消毒。

旅客李先生就說，如果台鐵要圍起來消毒沒意見，但告示牌應該寫清楚「正在消毒」，而不是放和先前一樣「避免群聚」的告示牌，現在時間點敏感，台鐵做事應該更加謹慎。

2012年北車為避免人潮擁擠產生混亂，在大廳拉起長長的紅龍區，隔開外籍勞工及旅客，引發反彈後撤掉。