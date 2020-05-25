勤洗手戴口罩防新冠 校園腸病毒流感跟著減少

新冠肺炎自今年1月在全球大爆發後，台灣積極防疫，鼓勵民眾戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，不僅有效防堵新冠疫情在國內大規模感染，連帶也讓春、夏盛行的流感與腸病毒病案例減少，小學生變健康，因流感與腸病毒請病假人數也少很多。

國內不僅新冠防疫有成，最近台東市區包括新生、台東大學附設實驗小學、馬蘭、東海等國小教師都私下表示，往年1至4月，很多學生因腸病毒及流感而請假，今年同期少了很多，甚至連諾羅病毒案例也少了。

根據衛福部疾管署統計資料，今年1到4月花東兩縣腸病毒通報病例為1059例，較去年同期的1792例，明顯減少了4成。此外，花東兩縣今年1至4月流感重症通報4例，去年同期為16例，顯示去年花東流感疫情比今年嚴重4倍。

台東市多所國小校護表示，新冠疫情爆發後，校園內腸病毒、流感都明顯減少，孩子們變健康了，幾乎沒人因流感或腸病毒請假。

黃姓校護表示，以前宣導小朋友要勤洗手，不要用手觸摸自己口鼻，但說破嘴，孩子們就是不聽，新冠疫情自今年1月全球大爆發後，小朋友不但戴口罩上課，上課前、吃東西前都會主動洗手，減少感染機會。

衛福部傳染病防治醫療網東部指揮官、花蓮慈濟醫院感染控制室主任、胸腔內科主任醫師李仁智說，新冠疫情傳染途徑與腸病毒、流感相似，大家為了防新冠疫情，戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，確實有助降低腸病毒、流感的率。