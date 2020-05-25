人工生殖未納同性 求子難如登天

昨是同婚專法上路一周年，但跨國同婚、共同收養仍未完備，加上不適用人工生殖法，不少同志伴侶只好到海外「求子」，但「做人」費用至少六十萬元起跳，同志團體盼修改人工生殖法，讓同性配偶也能適用。

彩虹平權大平台昨也發起「看見彩虹好日一不再恐同集資計畫」，針對法案、政治、教育、國際推廣發起四大倡議。彩虹平權大平台執行長呂欣潔說，將持續推動共同收養、人工生殖、跨國同婚等平權修法，研議保障同志的「平等法」，共同組成「民間平等法草案推動聯盟」。

現行人工生殖法適用對象僅限異性戀夫妻，且規定夫妻一方罹患不孕症或重大遺傳性疾病，其中一方可提供健康精子或卵子。

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍說，同為合法配偶，同性配偶卻無法比照異性戀夫妻在國內進行人工生殖，以女同志為例，海外人工生殖費一次六十萬到一百萬跑不掉，相較異性戀夫妻在國內只要花十七萬到廿萬不等，費用落差極大，只有相對高社經地位的同志才「生得起」。

同家會辦公室主任朱家瑢也說，除醫療開銷，事前資料蒐集、跨海協調醫療程序、請假出國、身體奔波、語言隔閡都須列入考量，稍有變動都可能功虧一簣。

女同志伴侶美婷跟怡君去年同婚後便著手規畫「做人」，從美國精子銀行海選「精主」，兩人選得頭昏眼花，隨後選定相對低廉的東南亞進行人工生殖，卻因精子運送出包，最後連手術都沒得做，「幾十萬就像丟進水溝裡」；兩人打算再接再厲，等疫情和緩後將再飛一趟海外，但仍大嘆對金錢、精神都是耗損。

黎璿萍說，政府修法只要將人工生殖的不孕定義從病理性不孕，擴大解釋到「社會性不孕」，就能納入同性配偶。

衛福部國健署署長王英偉說，部分較主觀、爭議性的條文仍在討論，但原則上將往「與國際趨勢一致」的方向走。國健署婦幼組簡任技正陳麗娟說，去年七到十月已召開四場專家諮詢會議，但還在修法前的評估，希望取得符合國情、社會期待、兒童發展的最大共識。