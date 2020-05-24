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後疫情時代首場國家級音樂會 溫暖樂音穿透口罩、隔板

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
國家音樂廳舉辦國家交響樂團NSO「管弦織音」音樂會，成為後疫情時代首場對民眾開放的國家級音樂會。圖／兩廳院提供
國家音樂廳舉辦國家交響樂團NSO「管弦織音」音樂會，成為後疫情時代首場對民眾開放的國家級音樂會。圖／兩廳院提供

國家級表演場館「開門」了！文化部本周五發布文化場館藝文活動開放辦理原則，展開防疫藝文新生活運動。國家表演藝術中心迅速因應，今晚舉辦於國家音樂廳舉辦國家交響樂團NSO「管弦織音」音樂會，成為後疫情時代首場對民眾開放的國家級音樂會，吸引約500名聽眾進場，現任文化部長李永得與剛卸任的前文化部部長鄭麗君皆親自出席參加。

疫情緩和，但全球重量級、國家級的展演場館尚未對民眾開放。以柏林愛樂廳為例，最快也要八月底才對民眾開放。國家音樂廳可說是全球國家級展演場館中，首座對民眾開放的「防疫模範生」。

NSO與國家音樂廳三月初曾爆發澳洲音樂家染疫事件，主辦這場音樂會更是小心謹慎。國家表演藝術中心董事長朱宗慶指出，周五接到文化部開放文化場館的消息後，國表藝、兩廳院與NSO立刻以最快的速度組成近五十人的籌備小組，連夜聯繫、安排與籌備。

這場音樂會台上台下、台前台後皆依據防疫指引重新規劃。上半場是管樂編制，音樂家約12人，每個人身旁都有玻璃隔板、不戴口罩。下半場是弦樂編制約30人，音樂家之間不設隔板，但除了指揮呂紹嘉之外，幾乎人人戴口罩。台下觀眾人人戴口罩、採間隔座、實名制。如此特殊的「口罩音樂會」，依然吸引約500樂迷熱情捧場，因為音樂正是面對疫情衝擊最溫暖的力量。

聽眾蘇先生、葉小姐指出，一聽到國家音樂廳「重啟」，立刻搶票進音樂廳，「必須給音樂家鼓勵、加油」。他們認為，戴口罩聽音樂會不會不舒服，最重要的是音樂的力量。

被問到戴口罩聽音樂的感覺，李永得表示「其實口罩最近戴多了，好像也覺得蠻習慣。」當然他還是希望很快能把口罩拿下來，「因為終究感覺好像有一層障礙在那裡。」

李永得表示，今晚這場音樂會辦完後，可以成為一個例子和疫情指揮中心「有科學上的討論」，兩個禮拜後再根據試辦情況與國內外疫情發展，決定是否能全面開放、正常售票。

朱宗慶表示，今天的音樂會是「試演場」免費開放會員索票，以此為試金石，演練觀眾指引動線與實施細節，據此規畫未來售票作業。他表示，國表藝旗下兩廳院、衛武營、台中歌劇院三場館總監皆到場，演後立刻檢討改進，順利的話，三場館立刻開放演出。

NSO執行長郭玟岑指出，為了讓台上音樂家保持社交距離，音樂會上半場採管樂、下半場弦樂，曲目皆經過細心安排，採不超過30人的小型樂團編制。上半場以溫暖明亮的德沃札克D小調小夜曲拉開序幕，下半場的柴科夫斯基C大調絃樂小夜曲則繼承西歐浪漫風格的樂風傳統，樂曲安排上從細緻處理一直發展到磅礡的戲劇性高潮。此外還有傳唱台灣超過一甲子的經典名曲「望春風」。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，在疫情回穩下，藝文團隊終於可以回到舞台，「我們都做好準備了，期待和觀眾在劇場重新相見。」

國家音樂廳舉辦國家交響樂團NSO「管弦織音」音樂會，成為後疫情時代首場對民眾開放的國家級音樂會，前後任文化部長鄭麗君、李永得皆為座上客。記者陳宛茜／攝影
國家音樂廳舉辦國家交響樂團NSO「管弦織音」音樂會，成為後疫情時代首場對民眾開放的國家級音樂會，前後任文化部長鄭麗君、李永得皆為座上客。記者陳宛茜／攝影

音樂會 口罩 李永得 鄭麗君

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