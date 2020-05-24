睡眠規律好處多 成人應睡足7-9小時

專家建議，18-64歲的成年人每日應睡足7-9個小時，才能維持健康的生活型態。為了打造好的睡眠習慣，專家建議要養成規律的生活，打造舒適的睡眠環境，睡前盡量遠離電子螢幕等措施，都能幫助個人輕鬆入眠，擁有良好睡眠品質。

根據《每日醫學新聞》報導，充足的睡眠能幫助人們避免疾病、增進免疫力，並且促進心理健康。台灣睡眠醫學學會統計更顯示，台灣每5人就有1人有失眠問題，顯現睡眠對健康的重要性。

美國國家睡眠基金會則建議，6-13歲的人每天應睡9-13小時，14-17歲則是8-10小時，而18-64歲的人則是 7-9小時。調查也顯示，人平均要花10-20分鐘入睡，因此也要將這段時間納入計算。舉例來說，若上班族需在7點起床準備上班，就應在22:45或更早入睡，才能真正睡滿8小時。

為了擁有良好的睡眠習慣，外媒也建議了下列數種方法如養成規律生活、每日運動、避免使用咖啡因與尼古丁、降低噪音與光線、遠離螢幕等方式。只要能把臥房打造成適合睡眠的環境，多數人們都能輕鬆入睡。

《Vox新聞》專欄作家也建議，在睡前45分鐘遠離任何螢幕，並把任何會干擾睡眠的事物移除臥房，並確保房間內的燈光昏暗且保有較低的溫度。外媒也提醒，若上述措施都無法改善睡眠問題，民眾就應尋求醫生協助，檢查是否有其他因素干擾睡眠。

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