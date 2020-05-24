抗議北車禁坐 勞工協會：國家門面不是空洞的車站大廳

台鐵日前研擬台北車站黑白格大廳永久禁坐，引發熱議。台灣國際勞工協會今日在台北車站舉行「北車大廳公共化，勿藉防疫開倒車」記者會。國際勞工協會研究員陳秀蓮指出，「國家的門面」不應是空洞氣派的車站大廳，「而是如何平等對待社會邊緣族群」，讓不分階級國族的人能不被歧視地生活在台灣，才是台灣價值所在。

記者會上，包括媽媽、大學生、移工、同志、街友等不同族群的代表現身，講述他們如何使用及希望北車如何被使用。印尼移工Wiwin表示，今日是開齋節，如果下大雨，除了北車大廳，他們根本沒有空間可以聚會交流，台鐵大廳過去也常常租借舉辦私人活動，「難道因為我們沒有付錢，便不能使用北車大廳？」。

陳秀蓮指出，台鐵曾用「車站不是聚會場所」為由拒絕移工使用，但移工缺乏自己的空間、每周休假時間只有幾小時。在這麼壓縮的休假時間內，要完成購物、朋友相聚等需求，只有交通便利、商店類型多元的火車站才能滿足。她表示，移工薪資往往連基本工資都不到，沒有餘錢使用咖啡廳等消費空間。

「城市之所以是城市，就是因為有公共空間。」東海大學社會學系教授楊友仁指出，因為黑白格大廳，台北火車站一直是一座精彩的火車站。此次的禁坐風波讓人聯想到戒嚴時代的總統府前廣場，人們若不站起來捍衛使用北車大廳的自由，會讓台北倒退回到過去的戒嚴城市、車站退回過去的戒嚴空間。

抱著幼兒來參加記者會的蘇媽媽表示，許多台灣人的家庭都有移工幫忙，「他們不只是勞動力，還是有靈魂、有感情的同伴」。她認為，北車黑白格大廳可以外租使用，「與其開放給財團、不如開放給民眾」。