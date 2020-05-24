影／移工開齋節遭驅趕 勞協抗議：台鐵藉防疫開倒車

受到新冠肺炎影響，台北車站大廳為避免群聚，禁止民眾席地而坐，但隨著疫情趨緩，許多民眾與移工紛紛希望大廳黑白格能夠恢復以往讓大家聚會的自由，但台鐵擬規畫未來全面禁止席地而坐，讓台灣國際勞工協會及多個聲援團體在今(24)日赴台北車站抗議，批評此舉是「藉防疫開倒車」。台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮拿出看板，表示台北車站稱「大廳為多功能展演區」，依單位及目的，申請後必須支付新台幣4萬至50萬元不等租金才有資格使用該區域，質疑自由使用的公共空間，竟然變成用錢計算，更砲轟每次談及此議題，台鐵都不願正面回應，把責任推給移工，稱他們聚集在車站會有問題。

印尼籍移工Wiwin更表示，她很疑惑「為什麼移工總是被邊緣化」，他們很少放假，假日與朋友在大廳聚餐、聊天的時光就僅僅只是幾個小時而已，懇請台鐵能夠重新思考在疫情緩和後全面開放。

然而到底大廳應不應該讓人席地而坐，也引起網友論戰，有網友認為這樣子有礙觀瞻，且該區域本來就不應該變成聚會場地。但蘇媽媽揹著小孩到記者會疾呼，國外諸多車站大廳都有開放給旅客就地休息，也未見他們遭到驅趕，她無法認同用影響「國家的門面」的說法來限制使用。

然而今日是穆斯林開齋節，移工們都因為禁令，無法進入台鐵大廳聚餐，只好轉移陣地到車站周邊聚集，印尼籍移工Sumi希望能盡快開放，因為室外太熱，北車裡面有冷氣比較舒適；Sila則一臉無奈表示，本來一開始要在裡面活動，但警察驅趕，只好改到北車周邊的人行道、空地用餐。