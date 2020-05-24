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導遊協會盼政府獎勵國旅團雇合格導遊 提升帶團品質

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
交通部觀光局規畫的安心旅遊補助，觀光產業多樂觀其成，認為依過去暖冬、春遊補助經驗，都有振興市場效果。本報資料照片
交通部觀光局規畫的安心旅遊補助，觀光產業多樂觀其成，認為依過去暖冬、春遊補助經驗，都有振興市場效果。本報資料照片

對於交通部觀光局規畫的安心旅遊補助，觀光產業多樂觀其成，認為依過去暖冬、春遊補助經驗，都有振興市場效果。不過觀光導遊協會也盼以補助的方式，保障合法導遊領隊在國旅團的工作機會，才能真正搶救基層勞工、挽救整個產業。

觀光局規畫，國內團體旅遊部分，每人每日最高補助700元，離島加碼補助到1200元，每團最高上限7萬元；自由行每房補助1000元，周日至周五適用；24家觀光遊樂園區免費入園一次，台灣觀巴兩人同行一人免費等。

台北市旅館商業同業公會理事長韋建華說，5月27日起要啟動的防疫旅遊，對都會區幫助不大，不過下一階段的安心旅遊有團體旅遊、住房補助，依過去「有補助就有業績」的經驗，可以期待外縣市的進香團、里長團等來北市一遊。他建議中央或地方，再配套推夜市券、商圈券、農業體驗券等，達到更佳的振興效果。

專職的導遊領隊在疫情封鎖邊境下生計嚴重受影響，鬆綁來台或出國旅遊鬆綁似乎有得等，國旅成為觀光產業復甦的第一步。但觀光導遊協會理事長許冠濱指出，旅行社為降低出團成本，以業務兼差帶團、甚至大學生帶學生團創造「領團人員」一職，壓縮有通過國家考試、領有執照的導遊領隊生存空間。

他們希望觀光局能在補助案新增指定合格導遊帶團的國旅團，每日另補助一、二千給旅行社，讓他們有就業機會，並提升國旅品質，許冠濱說，「到了日月潭，不會只講鬼故事。」

許冠濱說，後疫情時代，昔日的餐廳關了、購物店倒了，消費者的思維可能也跟以前不一樣了。導遊應建議旅行社減少店中店、景中店的行程，改去合法觀光工廠。幾家過去很重視「數字」的中南部國旅旅行社告訴他，未來要與日本團一樣重視品質，疫情將促使觀光轉型。值得一提的是，因申請紓困補助，不少導遊發現有旅行社因逃稅而未替他們保險，疫情後，他們會更重視自己的權益。

導遊 旅行社 觀光局

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