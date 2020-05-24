國際勞工協會呼籲勿藉防疫開倒車　北車大廳公共化

台灣國際勞工協會與移工下午在台北車站舉行「北車大廳公共化 勿藉防疫開倒車」記者會，抗議台鐵在二月底以防疫避免群聚為由，禁止台北車站黑白格席地而坐，進而考慮將永久禁止民眾在台北車站內的黑白格大廳席地而坐。由於移工在假日沒有私人空間，利用車站黑白格大廳聚會，因防疫被趕到車站外的迴廊及騎樓，移工假日的聚會空間已被限縮，嚴重影響聚會的需求。

抗議團體呼籲台北車站的開放空間，提供給乘客、移工合理的使用空間，而不是疫情過後，禁止在黑白格席地而坐。隨後，參與抗議的移工，步入車站大廳的黑白格坐下來，表達抗議訴求。而同時，台鐵員工拿著「戴口罩、保持社交距離」的牌子，與鐵路警察站在黑白格的周圍，禁止民眾席地而坐。而移工們則一群一群的坐在黑白格子外的周圍聚會。抗議團體也質疑北車今日禁止在黑白區席地而坐，明日是否連驅離黑色白格周圍、車站迴廊及騎樓的無家者。 列舉國際各車站開放空間用。記者黃義書／攝影 參與抗議的移工，步入車站大廳的黑白格坐下來，表達抗議訴求。記者黃義書／攝影 台鐵員工拿著「戴口罩、保持社交距離」的牌子，與鐵路警察站在黑白格的周圍，禁止民眾席地而坐。而移工們則一群一群的坐在黑白格子外的周圍聚會。記者黃義書／攝影 參與抗議的移工，步入車站大廳的黑白格坐下來，表達抗議訴求。記者黃義書／攝影 台鐵員工拿著「戴口罩、保持社交距離」的牌子，與鐵路警察站在黑白格的周圍，禁止民眾席地而坐。而移工們則一群一群的坐在黑白格子外的周圍聚會。記者黃義書／攝影 台灣國際勞工協會與移工下午在台北車站舉行「北車大廳公共化 勿藉防疫開倒車」記者會。記者黃義書／攝影 台鐵員工拿著「戴口罩、保持社交距離」的牌子，與鐵路警察站在黑白格的周圍，禁止民眾席地而坐。而移工們則一群一群的坐在黑白格子外的周圍聚會。記者黃義書／攝影 參與抗議的移工，步入車站大廳的黑白格坐下來，表達抗議訴求。記者黃義書／攝影