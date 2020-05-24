「防疫新生活」由南台灣開始 屏縣府澎拜推出25項農產

中央流行疫情指揮中心今天移師到屏東縣墾丁福華飯店開記者會，今天的記者會是首次離開疾管署，更是首場有縣市首長出席的記者會。現場更陳列屏東縣當季盛產農產品，縣長潘孟安除呼應中央「防疫新生活」，歡迎全國民眾來屏東走走。

潘孟安說，民眾能過正常生活，要感謝「防疫五月天」等防疫團隊努力，上半場的防疫好成績，讓台灣被世界看見。

潘孟安表示，防疫過程中，許多人的生活受到影響，隨著疫情減緩，展開防疫新生活，希望下半場全民仍能持續努力，將防疫融入生活。

記者會上陳列的農產品，包含愛文芒果及芒果乾、玉荷包、木瓜、檸檬、香檬、香蕉、洋蔥等，還有有機米、黑豆、紅豆、石斑魚、蝴蝶蘭、文心蘭等，相當豐富。

對於防疫新生活從南台灣出發一事，潘孟安說，南台灣兼具好遊、好玩、好吃，農漁產品自用送禮兩相宜。