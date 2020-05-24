影／開齋節北車湧進移工 台鐵柔性勸至站外聚會

從昨天傍晚至今天傍晚是台灣眾多移工的重要節日開齋節，不少移工進入台北車站，台鐵局說，今天一早就以柔性勸離方式，勸導移工不要聚集在一樓大廳及走道等空間，感謝移工朋友全力配合防疫新生活規定，選擇在車站周邊廣場聚會。

台鐵局說，雖然包含清真寺及許多地方政府都宣布今年停辦開齋節慶祝活動，仍有不少移工進入台北車站，台北站及鐵路警察一早就配合中央流行疫情指揮中心防疫規定，避免室內群聚、維持社交距離及影響旅客進出及行進動線柔性勸離。台北站員工提供移工礦泉水，祝福他們開齋節快樂，感謝他們高度的自制力及配合度。

台鐵局再次強調，為了配合新冠肺炎防疫需求，台北車站大廳自2月29日起，在中央疫情指揮中心及交通部的同意下公告禁止群聚及席地而坐，目前禁令並未解除，希望大家都能配合，共同維護自身及他人健康。