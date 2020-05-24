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影／國際勞工協會呼籲北車大廳公共化 勿藉防疫開倒車

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣國際勞工協會今下午召開記者會，呼籲「北車大廳公共化」，政府勿藉防疫開倒車，拒絕接受北車開倒車的作為。記者陳宛茜／攝影
台灣國際勞工協會今下午召開記者會，呼籲「北車大廳公共化」，政府勿藉防疫開倒車，拒絕接受北車開倒車的作為。記者陳宛茜／攝影

台北車站曾在2012年用紅龍圍起黑白格，禁止移工在大廳席地而坐，當年有網友發起「自煮公民」的活動，也有許多移工和移工團體發聲抗議，才讓北車官方重新開放黑白格，讓不少移工、旅客、帶小孩的家長等，能有一個喘息的公共空間。

台灣國際勞工協會今下午召開記者會，呼籲「北車大廳公共化」，政府勿藉防疫開倒車，拒絕接受北車開倒車的作為。

台灣國際勞工協會說，八年後的當下，北車竟然企圖藉「禁止群聚」的防疫措施，將其永久化成日常規定，將「沒有消費」的人群排除在公共空間的使用之外。

協會認為，北車大廳作為一個公共空間，應該開放給人民使用，而非只開放給付高額租金租借場地的廠商。記者會有移工、同志、媽媽、街友、學生等四族群出席呼籲。

移工 記者會 台北車站

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