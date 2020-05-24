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霧社水庫3天進帳2000萬噸 蓄水率暴升53%藏隱憂

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
梅雨發威，南投縣霧社水庫蓄水率21日回升至13%，今更大幅回升至67%，蓄水量3天約增2000萬噸。圖／讀者提供
梅雨發威，南投縣霧社水庫蓄水率21日回升至13%，今更大幅回升至67%，蓄水量3天約增2000萬噸。圖／讀者提供

連日降雨，為中部幾近乾涸的水庫帶來豐沛水量，南投縣霧社水庫今年2月底蓄水率一度跌破4%，但近期梅雨發威助水庫大進補，本月21日回升至13%，今更大幅回升至67%，3天蓄水量增2000萬噸，蓄水率暴升53%，驚人消長藏隱憂。

根據經濟部水利署即時水情統計，霧社水庫今日有效蓄水量為2520.41萬立方公尺、百分比67.29%、水位高度999.71公尺；日月潭水庫為8989.17萬立方公尺、70.03%、743.48公尺，水庫蓄水狀況回穩，中部供水預估到6月都能正常。

其中，用來儲水並供水至日月潭調節日月潭水庫水位，兼具水力發電使用的霧社水庫，今年初因久旱未雨，2月底水庫蓄水率一度跌破4%，因水位降低，水庫幾乎乾涸見底，碧湖美景不復見，更因露出大片淤砂，大水庫變成了「小水池」。

所幸，5月下旬梅雨鋒面襲台，加上西南氣流雙重影響，為台灣帶來豐沛雨量，也為幾近乾涸的中南部水庫解渴，其中霧社水庫在近3天內蓄水量暴增2000萬噸，蓄水率也大幅回升至67％，對調節日月潭水位及水力發電助益不小。

台電指出，霧社水庫水量因梅雨發威大進補，原本21日水位回升至986.46公尺、蓄水量519.19萬立方公尺，蓄水率13.86%，今天水位已達999.71公尺，蓄水量更增至2520萬立方公尺，等於短短3天暴增2000萬噸，蓄水率則上升至67.29%。

只不過，霧社水庫長年淤積，淤積率已逾7成，原計畫可達14600萬立方公尺的有效容量，目前僅剩3745萬立方公尺，導致 3天2000噸雨量就讓蓄水率暴升53.43%，蓄水功能大幅衰退，未來水庫水位極端消長恐成日常，也是水庫隱憂。

水庫 日月潭 梅雨

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