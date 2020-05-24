高雄大雨農損水稻為主 觀察玉荷包出現遲滯性農損

因梅雨鋒面滯留，高雄市受連續降雨。高雄市農業局統計，截至今天中午，六龜、美濃、仁武、路竹、梓官、岡山、旗山、田寮、杉林、林園等10區公所回報，初步累計損失金額126萬9千元，主要是水稻，其次香蕉，農友擔憂玉荷包是否有遲滯性的農損。

高雄市農業局表示，因降雨受害面積共110.7公頃，整體損害程度10%，換算無收穫面積11.16公頃。主要受害農作物為一期水稻，損失金額89萬2千元，受害面積82.5公頃，損害程度11%；其次為香蕉，損失金額15萬7千元，受害面積5公頃，損害程度10%；不結球白菜，損失金額9萬1千元，受害面積4公頃，損害程度20%；其他葉菜類，損失金額3萬3千元，受害面積4公頃，損害程度7%；蔥損失金額3萬3千元，受害面積2公頃，損害程度5%。

目前正是玉荷包採收期間，目前尚未傳出明顯災情，但雨後放晴，高雄市政府農業局提醒農友持續關注玉荷包是否有遲滯性的農損？

氣象局表示，鋒面逐漸南移至巴士海峽，高雄易有短暫陣雨或雷雨，但降雨已漸趨緩，作物受陽光照射可能導致遲發性災情，市府也會持續注意並積極查報災損，災情也可能隨著氣候穩定而顯現。農業局呼籲農友加強田間排水及雨後疫病防治，採收時請注意安全，減少損失。

農業局提醒，將屆收穫期的水稻若遇倒伏，須注意田間排水，以減少穗上發芽造成損失。木瓜連日大雨後容易引起木瓜疫病及根腐現象，雨後需加強排水並防治疫病。番石榴雨後需注意清除田間落果及及病果，並加強田間衛生管理。紅龍果雨季易有濕腐病發生，應避免降雨時採收果實，雨後也須加強疫病防治。瓜果類及短期葉菜類需注意大雨後加強田間排水，注意軟腐病、疫病及露菌病的發生。