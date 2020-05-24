天晴了、疫情緩了！1968抹茶山、竹子湖亮黃燈

目前50歲以上的台灣人，絕大多數受到B型肝炎病毒的感染，大都來自母親，也有可能是出生之後因為打針、看牙、做臉等等看似輕鬆的行為而不小心感染到B型肝炎，感染之後可能有80%左右的人都產生了抗體...

2020-05-24 13:23