聽新聞
test
0:00 / 0:00
天晴了、疫情緩了 1968抹茶山、竹子湖亮黃燈
梅雨鋒面南移，今北部、東北部放晴，熱門景點在高速公路1968App也亮燈。下午1時，包括宜蘭礁溪「抹茶山」五峰旗瀑布周邊、台北市立動物園及陽明山竹子湖海芋園、桃園大溪老街周邊等都出現黃燈，顯示人潮略多。
高公局表示，為優化「高速公路1968」Android App服務並改善部分智慧型手機機型的相容性，開發團隊於5月14日送審新版App並於5月17日通過審查上架相關服務；但因送審時選用「分階段發布」功能，致新版本上架時間太近時，無法正常判斷版本號，致使App出現閃退問題。
高速公路局要求開發團隊於5月18日下午4時修正並緊急送審新版，已於5月19日上午5時完成上架；Android使用者已可下載更新。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言