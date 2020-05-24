鋒面明天再度北抬 天氣再轉趨不穩定

中央氣象局說，今天鋒面位於巴士海峽，南部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率。

明天鋒面接近，中南部地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖及金門為多雲到晴。

天氣風險公司的天氣分析師謝翔宇說，隨著鋒面逐漸移出，各地的強降雨情況也逐漸緩和下來。昨天的降雨主要集中在高、屏一帶的山區，日累積雨量有達到大雨等級，其他地區都在大雨等級以下。隨著鋒面移往巴士海峽一 帶，降雨的分布越來越往南，目前觀測雨量較多的地區在恆春半島、台東一帶，以及中部的山區也有較多的累積雨量。

他說，今天預估鋒面仍停留在巴士海峽一帶，全台大多為多雲天氣，局部地區有短暫雨。南海海面上對流雲系不時移入的影響，南部及東南部地區有較高機會有短暫雨或雷雨情形，尤其是恆春半島的累積雨量預估仍然偏多。

謝翔宇說，預估另一個降雨較多的地點會在山區，從北到南的山區都可能不時有較大的陣雨發生，尤其是台中南投一帶、以及高雄屏東一帶的山區。

明天鋒面將再度北抬，天氣將又再轉不穩定。他說，預估雨勢將從南部開始緩慢影響到中北部，尤其是山區還是持續會有較多降雨。周四、五天氣才會逐漸恢復穩定，回到典型的夏季天氣型態。