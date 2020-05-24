聽新聞
test
0:00 / 0:00
歐美疫情趨緩汽油連四漲 明起再漲0.5元
歐美新冠肺炎疫情趨緩、美國本土頁岩油產量創低，導致國際原油價格持續回升，國內油價也連四周漲！中油自明（25）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.5元及0.8元，調整後零售價格分別為92無鉛汽油每公升19.6元、95無鉛汽油每公升21.1元、98無鉛汽油每公升23.1元、超級柴油每公升17.1元。
中油表示，本週受美國本土頁岩油產量將創2年新低、全球新冠肺炎疫情有趨緩跡象等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶33.26美元，較前週28.23美元上漲5.03美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.053元，國內油價依公式計算漲幅為14.42％。
按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.3元及1.4元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅調漲0.5元及0.8元，另0.8元及0.6元由中油吸收。
中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言