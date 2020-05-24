歐美疫情趨緩汽油連四漲 明起再漲0.5元

歐美新冠肺炎疫情趨緩、美國本土頁岩油產量創低，導致國際原油價格持續回升，國內油價也連四周漲！中油自明（25）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.5元及0.8元，調整後零售價格分別為92無鉛汽油每公升19.6元、95無鉛汽油每公升21.1元、98無鉛汽油每公升23.1元、超級柴油每公升17.1元。

中油表示，本週受美國本土頁岩油產量將創2年新低、全球新冠肺炎疫情有趨緩跡象等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶33.26美元，較前週28.23美元上漲5.03美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.053元，國內油價依公式計算漲幅為14.42％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.3元及1.4元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅調漲0.5元及0.8元，另0.8元及0.6元由中油吸收。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。