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粉專恐遭駭客攻擊 臉書向台灣用戶發警告

中央社 / 台北24日電

日前不少名人的臉書粉絲專頁無故「被消失」，甚至傳出假冒總統府發出的網路釣魚信件，臉書為此已向台灣用戶及粉絲專頁管理員提醒可能成為網路威脅的目標，建議啟用雙重驗證功能保障帳號安全。

知情人士向中央社記者透露，由於發生一系列資安事件，臉書（Facebook）已向台灣部分用戶和粉絲專頁管理員發出「安全提示（Security Reminder）」，這些用戶登入使用臉書時會在動態消息上方收到通知，提示該如何保障帳號安全。

這名熟悉內情的人士指出，目前收到安全提示通知的「高危險類別」台灣用戶包括政府官員、政治人物和公眾人物，以及協助政治人物、政府機構、媒體等管理臉書粉絲專頁的小編們。

知情人士說，如果小編點擊網路釣魚信件而被駭客控制電子郵件帳號，駭客可能藉此取得小編的臉書帳號密碼，導致粉絲專頁被控制。

針對收到安全提示的用戶，臉書建議採用「雙重驗證」功能，可在使用密碼之外，多一層機制協助保護臉書帳號。設定好雙重驗證功能後，只要有人從未經認可的瀏覽器或行動裝置存取使用臉書，系統會要求輸入一組特殊的登入碼，或請用戶確認是本人嘗試登入。用戶也可以在有人試圖從未經認可的瀏覽器或行動裝置登入時接收警告。

近期資安事件頻傳，總統府20日發布聲明表示，包括多名立法委員辦公室電子信箱均收到假冒總統府發出信件，內容要求須填具所謂表單，實則疑騙取個資釣魚信件。刑事局指出，偽冒總統府的電子郵件內含釣魚網站連結，釣魚網站則夾藏惡意程式，若點擊下載及開啟檔案，電腦恐遭安裝木馬程式。

此外，擁有88萬粉絲的486團購網臉書粉絲專頁「486先生」從18日晚間起無預警消失，無法觀看，經與臉書溝通後，「486先生」21日恢復正常。

知名導演吳念真在15日晚間驚傳粉絲專頁被盜，透過一些朋友聯繫臉書端協助之後，17日終於可以進入粉絲專頁，但已經不是原先面貌，不僅封面、照片都不一樣，且只剩4篇2012、2010年的貼文，只好成立新的粉絲專頁。

總統府 瀏覽器

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