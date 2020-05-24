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阿中部長要撐傘 恆春半島、南投山區今恐有大雨
中央氣象局在上午9時55分發布大雨特報，蘭嶼已有局部大雨發生，且受對流雲系發展旺盛影響，今天南投山區及恆春半島有局部大雨發生的機率，午後其他各地山區也有較大雨勢。
氣象局表示，今天鋒面位於巴士海峽，降雨情形較昨天再減少，但南部、台東仍有局部短暫陣雨或雷雨，宜花也有局部降雨。白天中部以北天氣相對穩定、多雲為主，但需留意局部午後雷陣雨；溫度方面，降雨減緩氣溫稍上升，各地高溫約29至32度，低溫約23至25度。
明天鋒面接近，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。周二至周四受鋒面影響。周二、周三西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周三各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。
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