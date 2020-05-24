不要製造車種對立！ 民團爭南迴改讓所有機車通行

南迴改草埔森永隧道將試辦大型重機通行，民間團體認為，表面上回應了他們訴求，其實是製造了車種間的對立。台灣交通安全協會理事長陳宏益說，他們爭取的是安全回家的路，不分紅牌、黃牌或白牌機車都該有公平用路的權利，不是外地來的大型重機才有特權。

陳宏益個人也擁有大型重機，他指出，主管機關告訴他們，讓大型重機行駛，是因為他們擁有汽車、大型重機雙駕照，騎乘經驗豐富，這讓普通重機族情何以堪。

他說，南迴改是地方性的道路，卻不開放讓居民使用最多的運具通行，造成對立而已。他們認為應該先全面開放，若有隧道高溫等問題影響民眾健康，再滾動式檢討政策。

協會質疑，興建省道長隧道前，必定預想有各式車種及大量車流通行需求，公總是否對建設規畫沒有信心，那「誰進去都不安全」。若擔心有飆車等行為，警方可加強取締，非禁行機車。

多個大型重機團體最不滿的是，試辦通行將找專家來檢核他們的駕駛行為，他們質疑為何開放小客車、大客車，之後要開放大貨車等不同車種，不需要檢核。陳宏益說，這是道路戒嚴的想法，比如現在以高溫危險來禁長隧道，給他們的感覺是「不想開放會找各種藉口」。