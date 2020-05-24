南迴改6月試開放大型重機 公總：長隧道可排汙但散熱難

省道台9線南迴改4.6公里的草埔森永隧道將於6月起試開放大型重機通行6個月，其間檢核駕駛行為、肇事率等做為是否永久開放的依據。這將是大型重機在國內可行駛的最長的一段隧道，可驗證長隧道環境對機車騎士是否真有不良影響。

公路總局表示，目前已檢視過標誌標線、隧道內通風設備以及照明是否符合標準、正常運作，試辦路段含高架橋及草埔隧道，總長12公里。

機車團體不滿公總一直以長隧道內空氣汙染濃度高、騎士有窒息危險等說法，不允許機車利用蘇花改等省道。不過公總本次受訪時指出，相較排汙，散熱比較困難。

公總說，隧道設計皆有通風標準，一旦偵測到汙染物一氧化碳超標，風機就會啟動。但是隧道內高溫就難控制，若在炎熱的夏天，交通量大，汽車恐帶進高溫。不過南迴改的交通量較小，故較符合機車通行條件。

公總表示，會嘗試開放所有車種行駛長隧道，其實在同一車道上，如果大車、小車皆守規矩保持一定間距，行車安全不會有問題。且草埔隧道有兩線車道，大客車規定行駛外側車道。端午節前將開放的大貨車，也會限走外側。這是否代表蘇花改有望開放機車通行，公總強調，蘇花改是環評承諾禁行機車，非他們能決定。

公總說，原則試辦6個月，將以大型重機上國道的指標，檢核機車駕駛是否守秩序，有無肇事等情況。確切日期已經報給交通部待核定。至於南迴改提速為70公里，會依原計畫於6月下旬的端午節實施。