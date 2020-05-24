跨國當月嫂薪資誘人 風險也高

高雄市翁姓、劉姓月嫂跨海工作衍生合約糾紛，高雄市消保官殷茂乾表示，這個案子必須回頭檢視月嫂與仲介方簽訂的合約，才能定奪。整體來看，她們沒做完合約，是與被服務的雇主合議後決定，並非主動不做滿約期，但因為沒做滿，仲介方就不給錢或將雇主給付的酬勞截流不給，這是不公平的。

中正大學勞工關係學系教授馬財專說，這起案件相當特殊，因為疫情有不可控因素，涉及生命威脅，確實有討論空間。跨國就業遇到爭端要適用哪一方法令確實棘手，若月嫂能舉證是對方要她們先行返台，應該就不用付違約責任。

文化大學法律系教授邱駿彥建議月嫂可向高雄市勞工局申請勞資爭議調解，或許台灣這方的協會會主張沒有勞雇關係，但協會是居間媒合角色，仍牽涉到就業服務法，有一定責任。

輔英科技大學幼兒保育暨產業系主任李興寧表示，月嫂跨國接照顧案需要注意的事更多，因為要同時照顧產婦及新生兒，「語言溝通和文化認同非常重要，否則容易起摩擦。」像有的華人長輩還有產婦每天一隻麻油雞進補的觀念，但受過專業訓練的月嫂不會強調吃很補，而是以營養均衡、泌乳豐富為前提，這些觀念和想法都需要前置的良好溝通。

李興寧說，月嫂在台灣就近接案，通常是白天去產婦家，不太會住在產婦家；跨國月嫂必須住雇主家，一、兩個月不是短日子，要先了解對方會提供的住宿環境，高雄市有「到府坐月子服務機構定型化契約」，雖然跨國不見得有法律效力，但可作為一般性參考，與國外雇主商談。

「跨國月嫂薪資誘人，但風險也高！」李興寧也提醒，跨國的私人月嫂，通常拿的是觀光簽證、不是工作簽證，在適法性是有問題的。大多是私下進行，除非是透過機構式的坐月子中心雇用，拿的是工作簽證賺錢才合法，且在國外照顧新生兒，有時醫療環境不如在台灣便捷，如果新生兒有狀況，月嫂不見得會知道，這也是一種風險。