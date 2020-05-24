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月嫂被疫情「趕」回台 海外工作被扣薪還索賠

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉徐如宜王昭月／高雄即時報導
翁姓及劉姓「月嫂」（左）兩人結伴到海外幫人坐月子，其後因新冠肺炎疫情提早返台竟被控違約。記者王昭月／攝影
翁姓及劉姓「月嫂」（左）兩人結伴到海外幫人坐月子，其後因新冠肺炎疫情提早返台竟被控違約。記者王昭月／攝影

高雄翁姓、劉姓兩名婦人今年二月由國內社團媒合到加拿大幫產婦做月子，即俗稱 「月嫂」，受新冠肺炎疫情影響，在產婦同意下提前返台，卻被居中媒介的加拿大月嫂中心指控違約，扣薪不給還索賠，兩人自稱在不知情下淪為海外黑工，投訴無門，堪稱新冠肺炎風暴最意外的受害者。

台灣近年風行培訓月嫂，甚至還媒合到海外工作。赴國外工作的月嫂以領有中餐丙級證照、保母證且有經驗的學員優先，日薪約台幣3500元，每案以兩個月計算，跨國幫人坐一次月子約可入帳廿多萬。

翁、劉兩名月嫂經台中一家社團媒合到加拿大某台灣月子月嫂中心，結伴飛到加拿大替一名產下雙胞胎的華裔產婦坐月子。46歲翁姓月嫂入行三年，她與劉姓月嫂2月10日出國，原定工作兩個月，合約上是到4月10日，日薪台幣3500元。

期間因新冠肺炎疫情熾烈，雇主怕她們回不了台灣，遂在產婦同意下，提早到3月25日回台。沒想到卻讓她們變成毀約落跑，被加拿大月嫂中心扣薪還向她們二人各求償七萬多元。

翁姓月嫂說，這趟出國工作經驗回想起來簡直「噩夢一場」，先是與產婦在育兒觀念上不契合，一度想提早返台，經過磨合才漸入佳境。但後來加國疫情惡化，產婦夫妻也支持她們提早返國，有取得產婦諒解，絕不是不負責任的月嫂。怎料回國後卻被指控違約，不只拿不到在加國工作的十餘萬薪資，還一人要付七萬多元違約金。

翁女坦承，抵加國時曾與當地月嫂中心簽保密合約，但合約上有提及上線時間可依實際情況稍作修改。她們雖只做42天，不過陸籍雇主已付近40萬台幣給加國月嫂中心，怎能苛扣她們薪水。

翁女說，她們向當初媒合的協會反映，對方卻置之不理。據她們所知，協會媒合可抽一成行政費，既收了錢卻不維護她們權益，主管機關是否該徹查他們的金流。

首次出國工作就碰上無妄之災，劉女大嘆，「他們這樣一毛不給，良心何在？」又說，既然對方敢這麼做，難保不會有下一個受害者。

劉女所指的台中協會在高雄也有開課，負責培訓課程的莊姓婦人說，協會只媒合轉介工作，是否接受派遣要看個人意願，願意去的就自行跟國外月嫂公司簽約，領薪後有的會給付協會一成行政費，這當中協會並未收任何保證金，也未脅迫。且月嫂簽約接案後，本來就應按合約走，做到約滿。相關注意事項上課時一再耳提面命，其他學員都可作證。

「自己簽的約，自己要看清楚」，莊婦說，兩名月嫂怕染疫吵著要回台，加拿大那邊基於人道也幫兩人買回程機票，但沒做滿就是違約，這次通融，公司以後還有什麼信用可言？

加拿大 新冠肺炎

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兩「月嫂」被疫情趕回台 海外工作遭索賠

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