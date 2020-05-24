在家做美味料理 搭配當季食材最對味

在家也能做媲美餐館的美味料理。疫情期間，出門意願降低，家成為了最安全的所在，在料理上動點小巧思，結合季節食材，一道道佳餚上桌後，也能舒緩緊張的心情。

鍾小姐是全職家庭主婦，為讓小孩工作回來吃到熱騰騰又美味的飯菜，近幾年來在料理上特別鑽研。她說，家常菜給人熟悉的感覺，嚐一口就能感受到家的溫暖，若再搭配上季節食材，如桂竹筍，能為平凡的料理增添許多色彩。

對於鍾小姐的拿手菜，財團法人癌症關懷基金會校園營養講師簡鈺樺說，塔香蛤蜊屬於一道大家不陌生的家常菜，善用辛香料搭配優質蛋白質蛤蠣，是不錯的選擇。不過需要注意有時候這道菜會比較重口味，喜歡拌湯汁的民眾要留意份量，盡量直接吃蛤蜊的肉為主，有助於上色的糖也適度添加就好。

至於醬滷桂竹筍，簡鈺樺說，台灣一年四季都有不同的筍類，是容易料理的選擇。其中桂竹筍有著豐富的膳食纖維，對於減重者可以增加飽足感，但要特別注意由於口感上偏硬，大部分台灣料理會以滷為主，盡量搭配低脂肪肉類，避免淋太多湯汁，才有辦法吃得更健康。

櫻花蝦高麗菜，簡鈺樺說，高麗菜的好處並不陌生，反而是這道菜配角櫻花蝦，是屬於鈣質豐富的選擇，因此對於各個年齡層來說想要好好補鈣是不錯的選擇。

塔香蛤蜊

材料：

蛤蜊、蔥、薑、蒜、辣椒、九層塔、醬油、糖、酒

作法：

1.起油鍋，用薑、蒜、蔥白、辣椒爆香。

2.放入蛤蜊拌炒，加米酒蓋上鍋蓋待蛤蜊微開口時，放入青蔥、九層塔、醬油跟糖拌炒即可。

醬滷桂竹筍

材料：桂竹筍、豬胛心肉（三層肉）、薑、蔥、辣椒、醬油、糖

作法：

1.桂竹筍剝絲切段，入滾水汆燙後撈起備用。

2.熱鍋，接著乾煎豬肉，待表面微焦時，放入薑、蔥白、辣椒爆香。

3.加入醬油及糖拌炒，待豬肉表面上色時加入桂竹筍、青蔥及水。

4.蓋上鍋蓋，滾後轉小火續煮30分鐘即可。

櫻花蝦高麗菜

材料：

高麗菜、蒜頭、櫻花蝦、鹽巴、米酒

作法：

1.高麗菜洗淨剝成塊。

2.起油鍋爆香蒜頭及櫻花蝦。

3.加入高麗菜拌炒，加點米酒及鹽調味即可。