向勞苦功高醫護人員致敬 小墾丁度假村推破盤優惠

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天帶頭示範到墾丁旅遊，明天下午將例行疫情記者會搬到墾丁；鄰近墾丁的滿州鄉小墾丁渡假村為感謝醫護對防疫貢獻，即日起至6月30日止，對衛福部認定的醫事人員提供超殺「小墾丁挺醫護專案」，4人同行只要2288元，含第3人與第4人免費、房型升等、小假日不加收等，歡迎醫護人員出來放鬆、賞夢幻又浪漫的流星雨。

小墾丁渡假村總經理張福生表示，每年4月份到隔年1月是賞流星雨旺季，渡假村營造40公頃園區達到「抬頭即見壯麗銀河」的國際低光害標準，用肉眼，不需要任何配備，就可以看到繽紛的流星雨，且用手機搭配腳架就可與銀河合照。

他說，寶瓶座流星雨活躍期為4月19日至5月26日，豪雨後的夜空潔淨，流星雨更顯壯麗；另即日起至12月31日，一般民眾可體驗超殺的一日農夫採菇樂，平日兩人同行、一泊一食、採菇樂體驗、星空導覽與生態導覽只要2999元。