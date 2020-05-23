顯影作家之顏 潘小俠為百年台灣文學史造像
繼2005年出版攝影集「台灣美術家一百年」，曾獲第40屆吳三連獎的人權攝影師潘小俠，再出版「台灣作家一百年」，尋訪分散各地的台灣作家，透過攝影家之眼，顯影130位台灣作家之顏。詩人向陽致詞時說，潘小俠是社會紀實攝影家，他的快門，讓台灣文學的容顏更加清晰，「讓我們有臉了。」
潘小俠以文學史視角，透過黑白分明影像，凸顯百年來眾多台灣作家的心靈世界，攝影對象以榮獲歷年吳三連、國家文藝獎文學獎得主為參考名單，其中包括逝世不久的台灣文學之母鍾肇政、詩人趙天儀，還有黃春明、李敏勇、張炎憲、廖玉蕙、高一生、瓦歷斯．諾幹等，涵蓋戰前、戰後、政治受難者、原住民等130位作家。
潘小俠不改一貫本色，在介紹此書發想時，自嘲沒讀什麼書，因此一向尊敬作家。關懷土地與人民的他，影像的構成、觀點，都是在自立晚報時期養成，「其他攝影記者不去的地方，我自告奮勇。」並堅持創作一定要是台灣觀點。
潘小俠說，他得吳三連獎藝術獎後，獲80萬獎金，自認應持續創作，因此有了拍攝台灣作家的構思，部分作家是他早年在自立晚報工作所拍，有些是近年陸續尋訪，花了將近3成才完成這本作家造像簿，他也坦承，過程中遭不少人拒絕，不免有遺珠之憾。
向陽表示，潘獲得吳三連獎那年，展現更大野心，計畫拍攝百位作家，表現台灣文學天空，這本「台灣作家一百年」收錄戒嚴年代受到政治折磨的作家、原住民作家，是過往台灣文學史較受忽略的部分。
向陽認為，作家不會只是文字的雕琢師，更該是公理正義與心靈的打造者，這些人在台灣文學史上應被記上一筆，因此潘小俠的貢獻不可忽視，且潘小俠鏡頭下的作家，有人在街頭，有人在書房，讓台灣文學的容顏更加清晰、明確，「他對台灣文學界的關注，讓我們有臉了。」
監察院副院長、原住民作家孫大川則說，潘小俠的特質是能看到平常人看不到的角落，他的影像呈現了完整的台灣，不只關注知識分子、有錢有勢的名人，他笑說潘小俠很窮，「永遠是這個死樣子。」
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