清理土石滑落 阿里山林鐵25日恢復行駛
阿里山森林鐵路多林站昨天因大雨沖刷、土石滑落無法通行。森鐵趁雨勢趨緩在今天下午5時完成清理，明天進行列車試運轉，確認路線安全後，預計25日恢復行駛。
阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱接受電訪表示，阿里山森林鐵路多林站50.3公里處，因為連日來山區豪雨，造成土石滑落掩蓋鐵軌長15公尺。今天雨勢趨緩後，人員機具進場清理，在下午5時完成清理，明天開始進行列車試轉。
周恆凱指出，嘉義站到奮起湖站今天正常發車，工作人員明天早上進行列車試運轉，從奮起湖站到十字路車站，確認路線安全後，25日恢復行駛嘉義至十字路車站。
受滯留鋒面及西南氣流影響，嘉義縣山區豪雨，奮起湖車站以上路段土石滑落，除了嘉義至奮起湖站今天恢復行駛，另外阿里山國家森林遊樂區內的祝山、沼平、神木3支線，及嘉義到北門站「檜木列車」，路線巡檢正常，今天也都正常營運。
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