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藝文展演全面解禁？ 李永得：先試辦兩周再評估
文化部長李永得今下午出席就任文化部長後的第一場公開藝文活動，針對文化部「文化場館藝文活動開放辦理原則」已獲中央疫情指揮中心同意，李永得表示，在符合防疫原則下，文化場館藝文展演可以開放，「開放的意思就是說可以賣票」，將再觀察兩周，再評估是否全面恢復正常。
李永得今下午出席攝影家潘小俠攝影集「台灣作家一百年」的新書發表會。李永得受訪時表示，他與潘小俠是自立晚報的同事，大家離開自立後在各自領域發展，他非常敬佩這些老同事，長年在孤寂角落為台灣文化打拚，他在接任部長前就接獲潘的邀請。
對於文化部昨晚公布「文化場館藝文活動開放辦理原則」，明天也將由國家交響樂團打頭陣，在國家音樂廳試辦音樂會，開放讓約500名聽眾入場。李永得說，防疫中心在昨天中午同意文化部提案，只要符合戴口罩、梅花座、量測體溫等防疫原則與措施，藝文展演可以開放、賣票。
李永得說，文化部了解藝文團體渴望藝文活動恢復正常的迫切心情，文化部也是相同立場，但縱使近期疫情趨緩，防疫仍是目前最高原則，因此還是希望階段性開放，觀察試辦情況與疫情發展，兩周後再與指揮中心研究，討論是否全面恢復正常。
至於戶外舉辦的藝文活動，李永得說，沒有人數限制，只要維持安全的社交距離即可。
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