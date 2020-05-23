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北市文化局長批NSO免費音樂會反市場 李永得這樣回...

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
李永得今出席就任文化部長後的第一場公開藝文活動，為昔日自立晚報同事、攝影師潘小俠的新書《台灣作家一百年》站台。記者葉冠妤/攝影
李永得今出席就任文化部長後的第一場公開藝文活動，為昔日自立晚報同事、攝影師潘小俠的新書《台灣作家一百年》站台。記者葉冠妤/攝影

文化部昨晚指出，「文化場館藝文活動開放辦理原則」已通過中央流行疫情指揮中心審核，NSO國家交響樂團將在明天(24日)於國家兩廳院所舉辦的音樂會將率先試行，視為藝文振興的第一步，但台北市文化局長蔡宗雄今卻在臉書發文批中央扼殺台北藝文消費養成，對此，文化部長李永得回應，音樂會是用回饋、溫暖的心情開放，屬試辦性質，應不致於造成將來藝文活動皆免費的情況。

李永得今出席就任文化部長後的第一場公開藝文活動，為昔日自立晚報同事、攝影師潘小俠的新書《台灣作家一百年》站台。

文化部昨晚公布24日將由NSO開啟藝文新生活運動第一響，與公視、國家兩廳院三方聯手，舉辦「公視+一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」音樂會，免費開放約500名觀眾採實名制入場，卻意外引發蔡宗雄批評，認為文化部免費送票是反市場的行為，等於要民間藝文團隊直接去領補助金，直指文化部國家隊不正常反票房示範，令人失望。

對此，李永得今下午受訪表示，音樂會是公視與兩廳院先前就規劃好，原本採取無人、現場沒有觀眾的方式演出，昨天指揮中心同意後，考量過去兩個月都沒有超過百人以上室內演出，因此藉由明天音樂會試辦，預估約500多人，也有安排動線、間隔座，並針對量體溫等進行演練，明晚完全是試辦性質。

李永得說，由於時間非常趕，且該場音樂會採「實名制」，兩廳院在售票作業上會來不及，這場音樂會是用一個回饋、溫暖的心情開放，應不至於造成將來藝文表演免費的情況。

音樂會 文化部 兩廳院

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