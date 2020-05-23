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石原聰美從62→41公斤狂瘦秘訣 必吃3種食物變身女神
日本當紅女星石原聰美（原名：石原里美），近期新劇回歸，演出日劇《默默奉獻的灰姑娘藥師》，不走時尚女王的路線，石原聰美改當起藥師，有別於其他戲劇多以醫師、護理師為主，石原聰明在劇中飾演藥師，也成為幫助病患的關鍵角色。33歲的石原聰美，可時尚、可清新的外型，讓許多人視為女神，但其實剛出道的石原聰美，被嬰兒肥所苦，花了許多時間減肥。
根據日本媒體報導，石原聰美之前體重曾達62公斤，但她認真運動與透過飲食減肥，如今只有41公斤，足足減去21公斤，但石原聰美對減肥，很有自己的一套。
她認為減肥不能速效，得靠長期習慣養成，除了運動之外，平常生活中她也特別重視「飲食」，譬如曾提說吃飯時，每口都會咬30下才吞下，減緩進食的速度，讓自己容易吃飽，在飲食控制上，她最常吃三大類食物。
一、白蘿蔔
日本人愛吃白蘿蔔，石原聰美也不例外，她常常吃白蘿蔔，或是白蘿蔔泥，因為熱量低，但又有纖維素，還能有飽足感，她會當成沙拉、或是配高蛋白質食物一起吃。
二、高蛋白質食物
石原聰美在減肥時，會大量吃入高蛋白質食物，特別喜歡吃魚肉，雖然不會大量減少攝取醣類，但她會儘量多吃高蛋白質食物，除了魚肉，其他如豆腐、牛奶、雞蛋與雞胸肉等，都是減肥時可以食用。
三、水
減肥過程中，石原聰美提醒，水是最重要的食物，不管是否飢餓時，都要喝水，強化自己的新陳代謝，每天至少要喝2000ml以上的水分，讓她的減肥與運動，可以代謝，這樣瘦身才有用。
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