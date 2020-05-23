監院糾正工程廢土 意外發現消失96年「海米」 現蹤福隆

福隆海水浴場北方海濱，黃金沙中混雜著黃土、紅磚、混凝土塊，這是10年來遭堆置卻被忽視的工程廢棄物。去年9月監察院糾正主管機關交通部觀光局後，在地團體意外在該處海岸，發現在台灣消失96年、列入植物紅皮書上的極危物種「海米」。

林務局羅東林管處執行里山倡議推動潛力點盤點計畫，委託在地團體執行盤點生態敏感區時，證實這片沙灘上有消失96年、被「台灣維管束植物紅皮書」中列為「極危物種」的「海米（學名Carex kobomugi）」。

中研院生物多樣性中心副研究員鍾國芳說，在植物學領域中，海米是稀有又夢幻的植物，過去幾乎沒有人親眼看過，只有台大植物系的標本館中，有一件海米標本；上次有過紀錄是在1924年，在龍門沙灘發現。這次發現不僅珍貴，更是海米在全球最南界的紀錄。

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絕跡96年「海米」現身福隆 卻遇怪手挖土浩劫