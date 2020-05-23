取消國別限制 出國工作求學即起開放自費採檢

因應國際邊境檢疫趨勢以及國內檢驗量能，中央流行疫情指揮中心今天宣布放寬新冠肺炎自費採檢條件，凡是出國工作、求學者及其眷屬都可自費採檢，且入境國家不再僅限東南亞。

中央流行疫情指揮中心4月中首度開放民眾自費採檢，但僅限前往東南亞、中國大陸等特定國家及地區，適用對象也較嚴格，僅限旅外親屬事故、重病等緊急特殊因素，才可自費採檢。

不過，因國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，檢驗量能較有餘裕，且部分國家及地區提升邊境及相關防疫管制措施，並要求入境民眾須檢附相關檢驗證明，因此指揮中心也決議鬆綁自費採檢規定。

指揮中心指出，未來不再僅限緊急特殊狀況出境者才可自費採檢，且取消國別限制，凡是因工作、出國求學因素或是國外、中國大陸、香港、澳門人士有出境需求者，都可自費採檢，出境適用對象的眷屬也在開放之列。

指揮中心表示，自費檢驗出境的民眾，每人以3個月內申請一次為原則，目前全國指定自費檢驗醫院共18家，提供符合前述適用對象的民眾進行自費檢驗服務。

指揮中心提醒，由於目前國際疫情仍嚴峻，依據疾管署國際旅遊疫情建議等級，全球現況皆為第三級警告（Warning），即避免所有非必要旅遊，請民眾出境前確實評估所赴國家/地區相關風險及是否有出境必要，以避免因前往的國家/地區實施相關邊境封鎖等管制措施，導致無法返台。

此外，提醒自國外返台的民眾，須配合居家檢疫等相關防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。