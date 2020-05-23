聽新聞
test
0:00 / 0:00
補強社會安全網 陳時中：規畫更完整的精障者照顧體系
蔡英文總統日前於就職演說提及任內將建立健康防疫安全網、補強社會安全網，接住每個需要幫助的人。指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天表示，將針對精神障礙者作更完整的照顧規畫，強化治療到後端的追蹤輔導訪視，以讓社會更安全。
陳時中今天出席中央流行疫情指揮中心例行記者會，會中被問及會如何針對蔡英文總統口中的健康防疫安全網、社會安全網的進行建置或補強。
陳時中說，在健康防疫安全網方面，衛福部將會思考如何將各地區的防疫醫師、部立醫院等公部門防疫體系作更緊密的連結，以期未來面對突發疫情時能更迅速有效率地因應。
他說，在社會安全網端，衛福部將針對精神障礙者做更完整的照顧規畫，強化治療到後端的追蹤輔導訪視，以讓社會更安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言