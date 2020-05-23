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直擊500人「坐爆北車」 全職媽帶小孩：給她們好未來

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
警方統計500人「坐爆北車」。記者曹悅華／攝影
警方統計500人「坐爆北車」。記者曹悅華／攝影

台北車站大廳爭議連日引發討論，網友發起「坐爆北車」活動，呼籲台鐵開放大廳空間。根據警方統計，前後約有500人響應。一名全職媽媽帶著兩個女兒參加，她說，如果放任不管，孩子以後面對的是更差的狀況，希望響應以後可以給孩子一個更好的未來。

她說，今天刻意來參加，也試著用孩子聽得懂的語言，和她們解釋這個活動的意義。她也說，很多事不能當了媽媽以後就不關心社會發生的事，若不開放大廳「是孩子以後要面對的環境」，所以選擇挺身而出，希望台鐵有商議的空間，不要永久禁止。

今天來這裡野餐的范先生說，北車是公共空間，因為附近座位有限所以大家會聚集於此，「有移工一起何樂而不為？」他說，他跟朋友也會在黑白格地板坐著，這裡是很明顯的地標，觀光客也會想來朝聖，很值得保留。

李小姐說，今天上午11時就來等待12時活動開始，認為移工沒有合法空間可以聚集，平常待在不是屬於他們私領域，北車是個交通方便、很容易相聚地點，又可以輕易找到對方，希望可以維持下去，是合理的開放。

活動一開始也有台灣人權促進會秘書長施逸翔帶領快閃活動，高唱「榮光歸香港」，希望不管是香港議題還是北車大廳議題，都能夠以更民主方式處理；另外不能來的人也以娃娃代表，並寫下「你們就當作我有來過吧」；現場還有不少人一群一群席地而坐，更有人玩起桌遊。

不過旅客李先生就說，認為疫情期間這樣群聚不妥當，表達自己訴求的同時也要考量其他旅客心情，這樣非但爭取不了支持，反而還會造成反效果。

面對疫情爆發以來北車大廳最大的聚集活動，今天台鐵也加派近20人力舉牌和巡邏，不斷宣導「防疫期間保持社交距離」、「請你們坐開」、「請你們戴上口罩」。

台北站長黃榮華說，目前不會開罰。面對外界質疑，他說，台北車站是公共空間，本來沒有開放不開放問題，防疫期間希望還是不要有群聚活動，將來疫情趨緩，會照交通部指示，儘快邀集各相關單位、學者、有意見團體到會議室研擬出各方都妥適方案，預計明天完就會邀集開會。

至於是否受到交通部壓力？黃榮華說，政府是一體的，原則上會依交通部指示辦理。台灣是民主社會，意見多元，有正反意見，都會搜集，有明確結果就是會跟大家報告。不管是運輸需求還是民眾使用，會會做妥善規畫。

民眾響應「坐爆北車」。記者曹悅華／攝影
民眾響應「坐爆北車」。記者曹悅華／攝影
高唱「榮光歸香港」快閃活動。記者曹悅華／攝影
高唱「榮光歸香港」快閃活動。記者曹悅華／攝影
有全職媽媽帶小孩一起響應。記者曹悅華／攝影
有全職媽媽帶小孩一起響應。記者曹悅華／攝影
台北站長黃榮華。記者曹悅華／攝影
台北站長黃榮華。記者曹悅華／攝影
無法出席的民眾以布偶代替。記者曹悅華／攝影
無法出席的民眾以布偶代替。記者曹悅華／攝影
台鐵勸導民眾不要群聚。記者曹悅華／攝影
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疫情 台鐵 全職媽媽

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