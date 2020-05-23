疫情紓緩觀光回春？國內要看暑假 國外要看年底

新冠肺炎疫情趨緩，中央和地方政府開始推動觀光旅遊，但新北市旅行商業同業公會理事長林毓淳表示，觀光是否回春國內旅遊要看暑假情況，國外最樂觀預估也要到年底，新北原本近2成旅行業瀕臨倒閉，如今都在觀望是否可能救回來。

目前台灣疫情雖獲控制，但國際疫情情勢仍不樂觀，許多國家仍處於半鎖國狀態，全球旅行業大受打擊，台灣也不例外，國人出不去，國際觀光客也進不來。

林毓淳說，疫情期間小眾旅遊成為新興型態，以免大批團客情況短期內可能不會出現，取而代之的是家族親友的小團旅行，親友間比較了解彼此健康情況，防疫信心比較足夠，如今疫情下的家族式旅遊就是如此。

他說，短期國旅可能還是旅行的主力，如新北和金門昨天簽署互惠旅遊，如今畢業旅行也解封，對旅行業來說是一大利多，但是具體效益還是要7月暑假開始，如果屆時觀光恢復情況不錯，業者就可能撐過來；而國際旅遊可能要看今年底或明年初才能判斷，畢竟如今國際疫情依然很嚴重。

林毓淳分析說，小型旅行社每月至少會有數十萬元固定支出，大型可能達到數百或千萬元，觀光停滯的打擊非常大，資金一周轉不來可能馬上就要倒閉，所以政府一開放國內旅行，業者馬上配合。