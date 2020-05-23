超商門市就能買！萊爾富攜手中華民國全國漁會限量開賣「國產龍虎石斑」

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自煮料理風潮帶動超商冷凍、鮮食商品銷售成長，萊爾富與中華民國全國漁會攜手限量開賣「國產龍虎石斑」，於萊爾富門市現售，6月30日前於全台萊爾富門市購買原價1,080元的龍虎石斑禮盒（500g X 2尾）可享特價699元，加碼送KIRIN淡麗Green Label 啤酒1罐，數量有限送完為止。

萊爾富本次配合漁業署與全國漁會推廣優質國產龍虎石斑地產地消政策，共計採購12,000組，將於全台逾1,400萊爾富門市全面上架銷售，透過全年無休的超商通路讓水產品從產地到餐桌的串聯更便利，也讓更多小家庭用實惠價格享用到在地鮮魚食材。

中華民國全國漁會林啟滄總幹事表示，台灣因地理環境及氣候條件優異，非常適合養殖石斑，近年來成為饕客新寵的「龍虎石斑」，是由龍膽石斑公魚與老虎斑母魚配種而成，魚皮膠質含量高，魚肉細緻Q彈、油脂豐富。目前全國漁會推廣至通路的水產品不僅全面配合漁業署導入水產品生產追溯系統QR Code，更自主加強投入魚貨快速檢驗安全把關、SGS檢驗認證、ISO22000認證工廠、全程冷凍低溫配送、產品責任險等5大安全保證把關，希望讓消費者吃得健康與安心。

多年來漁政單位輔導相關水產產業養殖與加工技術，目前推廣上架的水產品已經由專業加工廠三清（去鱗、去鰓及去內臟）急速冷凍保鮮，並完成真空包裝，消費者在家只需退冰解凍即可進行料理，省時又方便。