南台旱象解除 高雄澄清湖水庫從乾涸變「滿庫」

此波梅雨夾帶驚人雨勢，南台灣水庫進水量多，高屏溪川流量更暴漲3千倍，高雄、台南兩地水情燈號恢復正常，不過原水濁度暴增至1.1萬度，南區水資源局須啟動伏流水因應。雨季來臨前，乾旱的澄清湖水庫從乾涸變成「滿庫」，水情變化落差有天壤之別。

今年南台降雨量低於往年同期，大高雄用水在5月7日進入「橙色」燈號，管制民眾夜間用水，台南、高雄原本水情緊張，全在這場豪雨後情勢翻轉。南區水資源局指出，水利署昨天傍晚已將水情燈號調回正常，進入汛期後旱象解除，從抗旱變成防汛，大雨翻轉南台旱象。

南區水資局副局長鄒漢貴指出，直至今天上午7 點，烏山頭與曾文水庫共增加6千500萬噸水，南化水庫增加2千800多萬噸，高屏溪攔河堰的川流量從13.6 cms（秒／立方公尺）暴增至3300 cms（秒／立方公尺）。

高屏堰是大高雄用水主要來源，平時每日取水100萬噸。南水局指出，21日下午，高雄溪流水濁度為350NTU，這場豪雨導致濁度上升至1.1萬度，因濁度過高，取水量下降至35萬噸，不足部分由伏流水、地下水或南化水庫支應，穩定供水沒問題。